日本旅遊｜30天逾6萬人登富士山 有外國登山客霸佔廁所 山梨縣擬實施人潮管制

隨著新冠疫情減退，登日本富士山的人數持續增加。根據統計，單是一條登山步道，從今年7月1日到30日就有逾6萬人使用，山梨縣政府為避免意外，正考慮實施人潮管制措施。
日本放送協會(NHK)報道，富士山有4條攻頂登山步道，其中由山梨縣負責管理的吉田口登山步道，由於登山人數以高於疫情前的幅度持續增加，山梨縣政府正研究一旦出現山頂附近人潮擠迫等情況，將進行登山管制。
山梨縣政府表示，靠山梨縣側的吉田口登山步道，今年7月1日到30日共有約6.4萬人登山，與疫情前的2019年同期相比，增長約17%。
日本旅遊｜登山客「惡行」
共同社報道，靜岡縣政府正針對穿著短袖短褲即興登富士山的外國遊客制定對策，雖已透過英語影片等宣傳登山注意事項，但目前仍找不到快速解決的方法。
今年適逢富士山獲選列入世界文化遺產10周年，再加上新冠疫情降級，旅客草率登富士山及不守規矩等已成重大問題，特別是到此觀光「順便」登山的外國遊客，讓管理當局十分頭痛。
在富士山經營山屋的男子表示，有些遊客不守規矩，甚至有沒訂到山屋的外國人可能為了取暖，假裝腹痛霸佔廁所，令在小屋住宿的人無法使用。
日本旅遊｜盂蘭盆節登山
面對即將到來的盂蘭盆節，山梨縣政府預計登山客將進一步增加，為避免發生意外，將與警方合作研究進行登山管制。
山梨縣政府目前方向是，一旦出現單日登山人數逾4,000人等情況就進行管制，但仍將作最後協調。
山梨縣知事長崎幸太郎表示，到最多登山客到訪的盂蘭盆節前，將在管制方面做好必要準備，希望確保來自國內外登山客的安全。