日本旅遊｜30天逾6萬人登富士山 有外國登山客「詐肚痛」霸佔廁所 山梨縣擬實施人潮管制

隨著新冠疫情減退，登日本富士山的人數持續增加。根據統計，單是一條登山步道，從今年7月1日到30日就有逾6萬人使用，山梨縣政府為避免意外，正考慮實施人潮管制措施。

日本放送協會(NHK)報道，富士山有4條攻頂登山步道，其中由山梨縣負責管理的吉田口登山步道，由於登山人數以高於疫情前的幅度持續增加，山梨縣政府正研究一旦出現山頂附近人潮擠迫等情況，將進行登山管制。

山梨縣政府表示，靠山梨縣側的吉田口登山步道，今年7月1日到30日共有約6.4萬人登山，與疫情前的2019年同期相比，增長約17%。