日本旅遊｜500韓圜硬幣冒充日圓魚目混珠 日本受騙商戶籲小心找續零錢

到日本旅遊時應注意零錢找續，因日圓與韓圜500元硬幣無論大小、顏色和字體等都十分相似，乍看之下難以分辨，日本近日就發生以幣值較低的500元韓圜當日圓使用的魚目混珠騙案。 東京澡堂「中招」 日本電視台、全日本新聞網(ANN)等媒體報道，東京都葛飾區、有60年歷史的澡堂「喜久之湯」在社交平台「X」發文提醒商戶注意騙案，稱「計算營業額時(發現的)，竟然沒有注意到！下次會小心！」，並上傳9枚硬幣的照片。有顧客以500韓圜(約2.81港元)冒充價值約9倍的500日圓(約25.7港元)付費，由於肉眼乍看下很難分辨，令澡堂損失。

老闆驚訝：這是錢嗎？ 「喜久之湯」老闆加島優作受訪表示，「在數500日圓硬幣的時候，突然有『甚麼？』的感覺，因為真的從來沒見過。我一開始在想這到底是甚麼？是錢嗎？還是甚麼東西？完全搞不清楚，嚇我一跳……上面寫的像是韓文，所以我猜想，難道這是韓國的錢幣嗎？真的很吃驚。」 區分日圓與韓圜 500 元硬幣 仔細觀察照片就發現，最下排中間的硬幣並非500日圓。與日圓以「平成」、「令和」等日本年號的紀年方式不同，這硬幣寫著2000，使用的是西元年號，幣值500下面有韓文「韓國銀行」字樣，是一枚500韓圜硬幣。「喜久之湯」只收現金，加島優作表示，「我不想認為對方是故意這麼做的，但還是覺得有點生氣、遺憾。」

律師：可構成詐騙與盜竊罪 律師井上裕貴指出，「(故意)使用500韓圜來付款可構成詐騙罪。如果使用在自動販賣機等設備上，則可能構成竊盜罪」。 外觀上，500日圓與500韓圜硬幣的直徑都是26.5毫米。500韓圜的重量是7.7克，舊版500日圓的重量是7克，約3年前開始發行的新款500日圓硬幣是7.1克，重量上差不多。加島表示，這兩枚硬幣真的很相似，「如果現在有客人拿著這個(500韓圜)來結帳，我覺得還是沒辦法察覺。」 九州商家憂找錯錢給客人 日本過去曾發生以500韓圜硬幣冒充500日圓的騙案。1997年，日本警方查獲多達1.4萬枚500韓圜硬幣，為了讓重量更接近500日圓，有些韓圜硬幣被打了洞。近日日本再次出現類似騙案，在社交網引發熱議。與東京的澡堂一樣，九州一間蔬果店也表示，在客人支付的現金中，發現混入500韓圜硬幣。店主說，「以前發生過幾次，我覺得大概是故意的……如果我們沒注意到，反過來在找錢時把500韓圜硬幣給了客人，那就很可怕」。