日本旅遊｜JR「青春18」優惠票收緊使用規則 網民暴怒發起聯署抗議

日本JR集團早前宣布，從今年冬季起調整外國人也可購買的旅遊優惠車票「青春18」的服務條款，其中原本容許一票多人用，有效期5天內可間斷使用，改為1人1票須連用5天，隨即引發網上一面倒負評，有網民更發起聯署抗議行動。 「青春18」通行票原本規定只要在限期內任選5天，就可憑當天車票無限次乘搭JR所有路線的普通以及快速列車，也不限制使用者，可供多人使用，屬於「認票不認人」。這種靈活的使用方式，可將5天分開來用，也可以5個人分著使用1張票。

新增「3日券」 但從今年冬季票開始，便更改條款，必須從使用日開始「連續5天」使用。例如，如果冬季票選擇12月10日作為開始日，就必須在12月10日到14日的5天內連續使用。此外，不論是在綠色窗口或是指定席販賣機購票，都需要事先確定開始使用日期。此外，每個人都需要單獨購票，不可多人使用同一張票。 但也有具彈性的調整，除了原有的「5日券」，從今年冬季開始新增「3日券」，而且可以使用自動檢票口，方便使用者。新車票將於11月26日開始發售，使用期限為12月10日至2025年1月10日。3日券售價1萬日圓(約508港元)，5日券售價1萬2,050日圓(約612港元)。

網民暴怒： 哪有辦法連休 5 天？ 對於使用條款這樣變更，社交平台「抗議」聲不斷。不少網民指出，這削弱了「青春18」原本主打「率性旅行」，以及「可以和朋友、家人共享」的市場價值，有網民發起聯署，要求JR恢復之前的規定。 有網民怒言，「上班族哪有辦法連休5天？有人說這張票的銷售對象是學生和長者，但是學生也忙於做兼職，能夠連休5天的很少，以後大概會變成時間充裕的長者專用車票吧，乾脆不要叫『青春18』，改名『銀髮65』好了。」

「窮遊」恩物 「青春18」是1日無限次乘車的優惠車票，從1982年國鐵時代首次推出，當時主要銷售對象是學生，因為選擇了春、夏、冬季的假期，作為使用期間。儘管稱為「青春18」，但實際上不分年齡及國籍都可購買，是不少人「窮遊」的最佳選擇，也有很多鐵路迷購買這種超值票券，探索秘境車站。