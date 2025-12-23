日本日清即食麵告急 Kpop潮流助攻搶生意

日本日清食品控股公司的日清杯麵可說深入民心，該公司行政總裁安藤宏基11月就公司業績向分析師及其他人「告急」，稱「作為行政總裁，我感到前所未有的危機感」。在同一個月，日清食品也下調全年獲利預期(截至2026年3月)；銷售額較原計畫下調2.2%至7,920億日圓(約394億港元)；核心營業利潤更下調18.1%至685億日圓(約34億港元)。日清告急，有兩大原因，第一是南韓的娛樂Kpop潮流席捲全球，韓星的宣傳令南韓即食麵近年搶佔各地市場。第二個原因是美國民眾消費模式改變，導致日清在當地的銷售額下滑。

美國市場舉步維艱 日清在亞洲、美洲和歐洲等銷售杯麵等即食麵，海外業務收入佔公司核心利潤約50%，其中40%來自美洲，美國是美洲主要市場，也是海外業務的支柱。但自上一財政年度的下半年開始，美國銷售額下滑，較去年同期跌逾10%。美國通脹加劇，理應有利價錢便宜的即食麵，但美國出現「消費兩極化」情況。美國銀行數據顯示，2013年以來高收入家庭的消費一直強勁，低收入家庭(即食麵主要消費者)則停滯不前。此外，低收入家庭逐漸不再購買便宜的即食麵，而是轉向更經濟的飲食習慣，例如購買食材在家煮食。

南韓即食麵以辣攻佔年輕人市場 報道指，美國即食麵市場成長靠高價位產品帶動，高價位產品以便利性和獨特口味與其他產品區分開來。但日清在高價位市場卻輸給南韓企業，尤以農心和三養食品影響力不斷擴大。例如農心旗艦產品「辛拉麵」近年來在美國的影響力日增。農心和三養主打辣味產品，並透過Kpop韓星代言，以及在社交媒體宣傳，吸引高價消費者和追潮流的年輕消費者。日清也一直積極推出高價產品以提高獲利能力，但始終未能推出具有競爭力的產品。報道指，為了扭轉頹勢，該公司將於下半年加快在美國推出新產品並進行架構改革。