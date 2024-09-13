日本旭川少女凍死事件再調查報告　終承認14歲少女死前曾遭欺凌

在2021年，日本北海道旭川市一名當時14歲的少女失蹤，及後被發現藏身在市內一個公園的雪堆中被凍死的慘劇。事後市教育部門曾進行的獨立調查，否認少女曾被欺凌。不過市政府及後在家人要求再啟動調查後，終於確認少女死前至少遇到7件欺凌事件。 死者廣瀨爽彩，事發時在當地入讀中學二年級，傳媒報道指廣瀨在事前曾多次遭到同學的欺凌以及性侵，最後少女選擇在下雪天到一個公園坐着凍死自殺，結束生命。旭川市的教育委員會，原本啟動了獨立調查廣瀨的自殺原因。然而委員會當時不認為少女死前曾遭受欺凌，廣瀨的母親對報告不滿，而媒體也質疑有關報告的內容，最終市政府決定再進行調查。

教育部門調查曾否認有欺凌 市政府的再調查報告在今日（13日）公布，獨立委員會指出，是否受到欺凌的判斷不應該以行為的本質或是加害者的想法判定，而是需要考慮到受害人的身心所受的痛苦決定。在有關的報告，確立廣瀨在事前遭受到至少7宗的欺凌事件，而這些都是沒有在之前的調查獲採納。旭川市長今津寬介在報告的記者會上，讀出由廣瀨母親所寫的感想：「我希望社會明白到，我女兒的遭遇與大家都很接近，欺凌的行為在每個社區都可能發生，希望有關的報告對有同樣遭遇的人有幫助，避免同樣的事情再發生。」 報告確認，少女在2019年入讀中學後就已經遭受各類的欺凌，包括性侵害，並導致少女出現創傷後壓力症候群（PTSD），而恐懼及自卑心影響少女的情緒持續低下，報告確立「如果沒有受欺凌就不會出現自殺」的結論。根據日本媒體過去報道指，少女在受欺凌的時間不是沒有向外尋求支援，但卻沒有受到理會，最終導致到慘劇的發生。

防止自殺求助熱線： 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

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