日本明年將放寬共享乘車服務　為解決的士司機不足問題

日本將在明年大幅放寬共享乘車服務，即容許使用個人的私家車有償接載乘客。目的是解決日本部份地方以及時間因為的士司機不足而缺乏的士服務的狀況。

日本《讀賣新聞》報道，在周三（20日）召開的數碼行政及金融改革會議，將會推出有關的計劃。日本政府目標，是在明年4月，大幅放寬共享乘車的服務。

由於人力資源的問題，令日本的士公司難以招聘的士司機，因此在新制度之下，可容許的士公司招募擁有一般駕駛執照的司機。在有關的計劃之下，可以透過的士公司的應用程式，在的士不足的地方或是時間，安排一般司機接載乘客，以彌補的士不足的問題。報道指，有關的計劃估計不只會放寬在鄉郊地區，亦會在城市地區解禁。