日本明年將放寬共享乘車服務　為解決的士司機不足問題

日本將在明年大幅放寬共享乘車服務，即容許使用個人的私家車有償接載乘客。目的是解決日本部份地方以及時間因為的士司機不足而缺乏的士服務的狀況。
日本《讀賣新聞》報道，在周三（20日）召開的數碼行政及金融改革會議，將會推出有關的計劃。日本政府目標，是在明年4月，大幅放寬共享乘車的服務。
由於人力資源的問題，令日本的士公司難以招聘的士司機，因此在新制度之下，可容許的士公司招募擁有一般駕駛執照的司機。在有關的計劃之下，可以透過的士公司的應用程式，在的士不足的地方或是時間，安排一般司機接載乘客，以彌補的士不足的問題。報道指，有關的計劃估計不只會放寬在鄉郊地區，亦會在城市地區解禁。
疫情令的士司機大減
對於有關的交通安全，報道指的士公司會負責的士司機的教育、指導及管理等的營運問題。而司機與的士公司之間可以有不同方式的僱傭關係，不單是僱傭合約等。同時亦計劃容許現有的士公司以外的其他企業參與。而計劃更進一步打算會在明年6月完全解除限制。
根據日本的法例，的士司機是需要有的士的專屬駕駛執照，沒有有關牌照接載乘客及收費一律視為「白牌車」，受到道路運輸的法例規管。由於受到新冠疫情的影響，日本國內的士需要一度減少，令的士司機的數量亦大幅流失，從2019年時有約29萬的士司機，至今年3月已跌至僅23萬人左右。受到有關的影響，在遊客回復後，多處觀光景點受到的士服務不足的影響，而有地方政府提出放寬共乘車服務的限制。