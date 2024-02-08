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國際
2024-02-08 21:15:05

日本春天可能提前來臨 預測東京櫻花最早3月17日開花

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目前預測日本春天可能提前來臨，東京櫻花最早可能在3月17日左右開花。(資料圖片)

目前預測日本春天可能提前來臨，東京櫻花最早可能在3月17日左右開花。(資料圖片)

日本氣象廳預測，日本多數地區未來一個月會是溫暖天氣，春天可能提前來臨。各民間氣象公司預測今年櫻花開花日卻有出入，目前預測東京最早可能在317日左右開花。

日本氣象協會指出，根據氣象廳周四(8)公布的未來一個月天氣預報，日本全國各地氣溫將較往年高，春天可能提前到來，這也可能讓今年染井吉野櫻提早開花。

福岡與高知料3月19日開花

日本氣象協會131日公布2024年第一次櫻花開花預測，福岡縣及高知縣可能在319日左右開花，成為今年第一個開花的地點。東京可能在320日左右開花。

位於關西的大阪及京都可能在322日左右開花；東北的仙台可能在42日左右開花、青森可能在419日左右開花；北海道札幌可能在427日左右開花、釧路可能在512日左右開花。

目前預測日本春天可能提前來臨，東京櫻花最早可能在3月17日左右開花。(資料圖片) 目前預測日本春天可能提前來臨，東京櫻花最早可能在3月17日左右開花。(資料圖片)

料櫻花較往年早開

日本氣象公司weather map周四公布最新預測，今年東京開花日可能提早到317日左右、滿開日為328日左右；大阪開花日可能在322日左右、滿開日330日左右。

日本氣象株式會社周四公布的2024年第3次櫻花開花及滿開預測，高知縣可能在318日左右開花，成為第一個開花的地方。

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目前預測東京在322日左右開花，滿開日在329日左右；京都可能在323日左右開花、大阪可能在325日左右開花。

根據預測，今年日本各地櫻花開花時期可能會較往年來得早，或是差不多。

農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖）
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