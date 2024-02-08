日本春天可能提前來臨 預測東京櫻花最早3月17日開花

日本氣象廳預測，日本多數地區未來一個月會是溫暖天氣，春天可能提前來臨。各民間氣象公司預測今年櫻花開花日卻有出入，目前預測東京最早可能在3月17日左右開花。 日本氣象協會指出，根據氣象廳周四(8日)公布的未來一個月天氣預報，日本全國各地氣溫將較往年高，春天可能提前到來，這也可能讓今年染井吉野櫻提早開花。 福岡與高知料3月19日開花 日本氣象協會1月31日公布2024年第一次櫻花開花預測，福岡縣及高知縣可能在3月19日左右開花，成為今年第一個開花的地點。東京可能在3月20日左右開花。

位於關西的大阪及京都可能在3月22日左右開花；東北的仙台可能在4月2日左右開花、青森可能在4月19日左右開花；北海道札幌可能在4月27日左右開花、釧路可能在5月12日左右開花。

料櫻花較往年早開 日本氣象公司weather map周四公布最新預測，今年東京開花日可能提早到3月17日左右、滿開日為3月28日左右；大阪開花日可能在3月22日左右、滿開日3月30日左右。 日本氣象株式會社周四公布的2024年第3次櫻花開花及滿開預測，高知縣可能在3月18日左右開花，成為第一個開花的地方。