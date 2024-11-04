日本暗黑兼職搶劫增至23宗　累計39人被捕未有首腦

肆虐日本關東地區的暗黑兼職搶劫案，在近日仍持續發生，而日本警視廳成立的跨地域聯合調查組公布，自今年8月起有關的案件達到23宗，當中核心案件有18宗，有15宗有疑犯被拘捕，共計39人被捕。被捕的包括實行犯罪者、網上招募者、回收款項者以及準備犯案工具的人，但負責指示的人甚至首腦都仍未有落網。 由警視廳聯合東京、千葉、琦玉以及神奈川警方，組成有關關東一帶發生的多宗入屋行劫案件，警方指直至今日（4日）已上升至23宗。當中18宗視為核心案件，已知道部份的犯案者，而15宗案件已有共39名男女被拘捕。其中最新的兩宗分別在上周末及周日（2、3日）發生。在周末東京市的葛飾區一名男子被多名賊人入屋行劫，並被賊人綑綁，不過其中一名賊人逗留在單位內達10個小時，最終被來到的警察當場拘捕。

疑犯在單位逗留10個鐘被捕 被捕的賊人是29歲的山內裕太，他透露是與另外的幾位同黨受指示於附近的一個公園集合後前往單位行劫，他們把屋主綑綁後曾對他拳打腳踢，並偷走屋內的現金。不過山內因為在屋內搜索其他財物，未有跟隨同黨離開，並在逗留10小時左右後，被來到的警員當場拘捕。在受查時他透露，因為附近的鄰居都已經到了，認為自己無法可逃，故索性在現場等待被警察拘捕。 至於在周日的時候，千葉縣的四街道市同樣發生一宗入屋行劫引致受傷的案件。犯案的男子，曾透過手機訊息威脅屋主交出財物，不過屋主未有跟從下。賊人在搶走1.3萬日圓的現金後逃走，不過被受害人的弟弟尾隨，雙方一度發生打鬥，而趕到場的警察進行搜索後，在現場附近拘捕一名28歲男子的金子優汰。警方指，金子疑犯在周日凌晨4時半闖入該住宅，並對受害的男戶主拳打腳踢。而透過附近便利店的閉路電視，金子是一個人犯案，事發前在附近購人手套及膠布。

主使者採用Signal下指示 警察又表示，金子與近期多宗搶劫案一樣，受到利用通訊軟件「Signal」下指示的指示者主使犯案。受害人透露，金子曾直接把手機的訊息給他看，稱如果不說出現金所在，會傷害其家人。 另外警視廳今日又表示，在東京練馬區的一宗案件已拘捕第6名涉案人士，男子是負責為案件準備鐵筆等犯罪用品的28歲男子。同時在橫濱發生的搶劫殺人案，警察亦拘捕一名30歲的女子。她是負責回收行兇者交回的現金，同時女子也是透過Signal軟件接收來自主使者的指示收取現金。她是接到有關主使者通知：「一個人到東京都一個公園的公廁收取現金。」警察表示，女子與之前同案另一位被捕男子並不認識。 至於在琦玉縣的所澤市，亦有一名31歲的男子名倉優也，被指作為招募者的角式被捕。名倉被指透露社交媒體張貼「清白的案件」、「沒有風險」的帖文協助招募參與暗黑兼職的人士。名倉透露，自己因為欠下數百萬日圓的借貸，故此接受了暗黑兼職的招募，否認自己是案件的主使人。而至今日本警方仍未拘捕到任何案件的主使者。