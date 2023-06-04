日本暴雨增至3死1失蹤 男子困水淹車內死亡

受風暴瑪娃暖流和雨帶影響，日本四國及東海地區上周五至周六降下暴雨，8個縣的23個地區24小時降雨量均破紀錄。暴雨造成的死亡人數增至3人，分別來自愛知縣及和歌山縣，神奈川縣則有一人失蹤，另有35人受傷。在愛知縣豐橋市，一名六十多歲男子被發現在一輛周五晚遭水淹的汽車內並昏迷，送院後證實不治。

日本暴雨｜新幹線停駛5300人車廂內過夜

受暴雨影響，來往東京和大阪的新幹線子彈火車服務昨日一度暫停。來往自愛知縣名古屋和東京的東海道新幹線停駛，來往名古屋和大阪的列車也受影響，約5,300名搭客由周五晚至周六被困車廂內。在東京車站，有搭客稱，列車約八成滿，她在車廂內屈曲了一整晚，座椅只可以輕微向後躺，睡不著覺。至周六晚，名古屋車站內仍有大批滯留乘客。