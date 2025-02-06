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國際
2025-02-06 19:30:12

日本暴雪最少2死逾20傷 白川鄉降雪量127厘米破紀錄｜日本旅遊

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日本大雪

北海道帶廣市一夜變成雪國，汽車變成小雪山，居民醒來家門前遭積雪覆蓋。(互聯網)

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日本近日遭入冬以來最強寒流吹襲，料持續至周日。靠日本海一側為主的大範圍地區降雪量驚人，多地積雪較往年多出超過2倍，東北地區、新潟縣和岐阜縣山區積雪超過2至3米。著名景點合掌村所在的岐阜縣白川鄉，截至周四(6日)凌晨3時，48小時內錄得127厘米降雪量，為1983年開始統計以來最高紀錄；截至上午11時，積雪深度達2.59米。大雪至周四已造成最少2死21傷。

在周四，福井縣敦賀市一條高速公路隧道入口附近，一輛客貨車與貨車疑積雪路滑相撞，客貨車翻側，52歲司機死亡。周三在富山縣小矢部市，一名80歲老婦疑除雪時跌倒身亡。大雪導致多地發生交通意外，其中在岐阜縣從周四凌晨至中午，因積雪路滑導致464宗交通事故，造成最少17人受傷，全屬輕傷。在新潟縣，至周四早上9時的24小時內，發生166宗因積雪、道路結冰造成的滑倒事故，未知受傷情況。

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北海道破紀錄大雪 汽車一夜變雪山

北海道帶廣市降雪量亦破紀錄，至周二(4日)早上12小時內錄得124厘米積雪，為日本歷來最大降雪量。帶廣市對上一次積雪破100厘米是1970年，為102厘米。不少人早上醒來時發現家門前遭厚雪覆蓋，從縮時攝影則見有車輛在短短8小時內被掩沒變成小雪山。另外，周二開幕的札幌冰雪節，一座兩米高的冰雕遭強風吹倒。

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