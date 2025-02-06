日本暴雪最少2死逾20傷 白川鄉降雪量127厘米破紀錄｜日本旅遊

日本近日遭入冬以來最強寒流吹襲，料持續至周日。靠日本海一側為主的大範圍地區降雪量驚人，多地積雪較往年多出超過2倍，東北地區、新潟縣和岐阜縣山區積雪超過2至3米。著名景點合掌村所在的岐阜縣白川鄉，截至周四(6日)凌晨3時，48小時內錄得127厘米降雪量，為1983年開始統計以來最高紀錄；截至上午11時，積雪深度達2.59米。大雪至周四已造成最少2死21傷。

在周四，福井縣敦賀市一條高速公路隧道入口附近，一輛客貨車與貨車疑積雪路滑相撞，客貨車翻側，52歲司機死亡。周三在富山縣小矢部市，一名80歲老婦疑除雪時跌倒身亡。大雪導致多地發生交通意外，其中在岐阜縣從周四凌晨至中午，因積雪路滑導致464宗交通事故，造成最少17人受傷，全屬輕傷。在新潟縣，至周四早上9時的24小時內，發生166宗因積雪、道路結冰造成的滑倒事故，未知受傷情況。