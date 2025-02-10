日本暴雪｜山形等4縣至少4死53傷 福島山區雪崩溫泉旅館約160人被困

日本多地遭受入冬最強寒流侵襲，持續下大雪，福島縣山區周一(10日)清晨發生雪崩，一度約160人受困。根據總務省消防廳統計，多地從本月4日起連場暴雪，截至周一上午，山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣共至少4人死亡，另53人受傷。
《朝日新聞》報導，日本東北地區持續降下大雪，相繼發生屋頂積雪掉落而引發的事故。其中，山形縣飯豐町高峰，一名60多歲男子本月8日被發現埋在屋簷下的雪堆中，送院後不治。死者附近放著鏟雪機，警方懷疑事主清理積雪時遇意外。
長者清理積雪時出事
同日，山形縣最上町一名66歲男子被妻子發現倒在屋簷下，上半身被雪埋住，身受重傷，目前昏迷不醒。警方指，事發時男子獨自在住家四周剷雪，屋頂殘留著約80厘米厚積雪。同日，山形縣村山市一名八旬老婦除雪時落大雪，左大腿受傷骨折，情況嚴重。福島縣同日亦有一名77歲女子倒在住家屋簷下，下半身被雪埋住，送院時昏迷。老婦附近有一鏟子，警方懷疑，她被落雪或塌下的雪埋住。
逾百溫泉旅館住客受困
福島縣政府表示，福島縣土湯溫泉町的縣道本宮土湯溫泉線，周一清晨4時許發生雪崩，導致附近的野地溫泉區，兩間溫泉旅館對外交通 一度中斷，共約160人受困，所幸水電、氣體供應等未受影響，及至上午，清理雪堆後，道路已開通。報道指，雪崩地點積雪最多時達150厘米，雪堆覆蓋面長約100米。
東北與北陸地區料持續降雪
氣象廳表示，冷空氣團周一將向東海移動，預料日本附近的冬季氣壓分布將逐漸消退，但東北、北陸等地，到周二(11日)仍可能斷斷續續地下雪，民眾仍須留意天氣及交通狀況。
氣象廳表示，日本多地截至周一早上6時，青森縣酸湯416厘米、新潟縣津南町津南318厘米，新潟縣魚沼市守門317厘米、山形縣西川町與大藏村肘折312厘米。