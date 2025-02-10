日本暴雪｜山形等4縣至少4死53傷 福島山區雪崩溫泉旅館約160人被困

日本多地遭受入冬最強寒流侵襲，持續下大雪，福島縣山區周一(10日)清晨發生雪崩，一度約160人受困。根據總務省消防廳統計，多地從本月4日起連場暴雪，截至周一上午，山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣共至少4人死亡，另53人受傷。

《朝日新聞》報導，日本東北地區持續降下大雪，相繼發生屋頂積雪掉落而引發的事故。其中，山形縣飯豐町高峰，一名60多歲男子本月8日被發現埋在屋簷下的雪堆中，送院後不治。死者附近放著鏟雪機，警方懷疑事主清理積雪時遇意外。