日本暴雪｜日本多地連場大雪 青森縣房屋遭150厘米積雪壓垮 京都6車連環相撞

日本多地持續受強烈寒流侵襲，致連場大雪，其中青森縣前幾天因為積雪大增，至周一(24日)相繼有房屋被積雪壓毀，京都市則因為路面結冰以及積雪而引發車禍。
青森縣破積雪紀錄
青森縣以津輕為主的地區，近幾天持續降大雪，弘前市周日(23日)清晨積雪一度達160厘米，超越2013年2月創下的153厘米最高紀錄，改寫當地從1982年開始統計以來的最高積雪紀錄。
屋頂積雪厚達150厘米
青森電視台記者周一直擊報道青森市中央1區，一幢房屋的屋頂崩落，當時屋頂積雪約50厘米厚。該建築物位於青森市市公所附近，用作倉庫。青森縣浪岡也有倉庫倒塌，業主表示，當時屋頂積雪厚達150厘米。所幸這兩宗意外未有造成人員傷亡。截至本月21日，青森縣已確認390間住宅等建築物因積雪受損。
京都6車相撞
《京都新聞》引述警方及消防報道，京都市西京區大枝沓掛町周一上午發生6車連環相撞事故，導致2人受輕傷，現場是山路，當時正下著雪，且路面結冰，警方懷疑因而導致車禍。
新潟電視台報道，新潟縣上越市周日及周一均發生因降雪導致的意外，地方政府表示，從本月22日開始的3天連續假期，當地有3人清理積雪時遇意外受傷。
JR列車取消班次
周一是日本3天連假的最後一天，天氣狀況令鐵路運行受阻，其中JR奧羽本線的轉轍器因為無法切換，導致2班列車取消；JR五能線也因為除雪工作影響列車運作，雙向共12班列車取消。
青森縣酸湯積雪497厘米
日本放送協會(NHK)報道，截至周一下午4時，氣象廳觀測到多地的積雪深度為：青森縣酸湯497厘米，新潟縣魚沼市守門378厘米，新潟縣津南町376厘米，山形縣大藏村肘折328厘米，福島縣只見町304厘米，山形縣西川町大井澤303厘米等。
本州西部料降大雪
氣象廳預測，冬季冷空氣團將逐漸消退，但寒流的影響仍會持續至周一傍晚，因此山區料會降雪，近畿、本州西部、四國平地的局部地區也可能會降下大雪。