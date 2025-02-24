日本暴雪｜日本多地連場大雪 青森縣房屋遭150厘米積雪壓垮 京都6車連環相撞

日本多地持續下大雪，屋頂積雪厚重，有壓垮房屋的風險。(互聯網)

日本多地持續受強烈寒流侵襲，致連場大雪，其中青森縣前幾天因為積雪大增，至周一(24日)相繼有房屋被積雪壓毀，京都市則因為路面結冰以及積雪而引發車禍。

青森縣破積雪紀錄

青森縣以津輕為主的地區，近幾天持續降大雪，弘前市周日(23日)清晨積雪一度達160厘米，超越2013年2月創下的153厘米最高紀錄，改寫當地從1982年開始統計以來的最高積雪紀錄。

屋頂積雪厚達150厘米

青森電視台記者周一直擊報道青森市中央1區，一幢房屋的屋頂崩落，當時屋頂積雪約50厘米厚。該建築物位於青森市市公所附近，用作倉庫。青森縣浪岡也有倉庫倒塌，業主表示，當時屋頂積雪厚達150厘米。所幸這兩宗意外未有造成人員傷亡。截至本月21日，青森縣已確認390間住宅等建築物因積雪受損。