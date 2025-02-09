日本暴雪｜福島77歲婦下半身埋雪下身亡 大雪阻路新潟超市缺貨｜日本旅遊

日本本季最強寒流從上周一(3)持續至周日(9日)，多地積雪嚴重，各地接連發生汽車拋錨和新幹線延誤等混亂情況。福島縣有一名77歲婦人，被發現下半身埋在雪堆中，送院後不治。因大雪封路，新潟市的超市出現缺貨情況。當局呼籲民眾小心雪崩、塌樹，以及降雪導致路滑。

報道指，鄰居周六(8日)晚10時左右發現77歲的石井節子的下半身被雪埋住，送院時已失去意識。警方在石井被發現倒下的地方附近發現一把鏟子，相信她是在清理積雪時被埋。福島縣另有兩名分別八十多歲和五十多歲女子被埋積雪中，沒有生命危險。根據氣象廳，截至9日下午3時，福島縣會津若松市積雪厚度為1.3米，是平常的3.5倍。