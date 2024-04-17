日本更換新款紙鈔　拉麵店開支增加盼政府補貼

日本拉麵店倒閉數字，在去年創下新高。日本媒體報道，拉麵店受到材料費的上升影響，令經營陷入困境，而新的挑戰來自日本的新鈔票，原因是日本不少拉麵店都以自助售票方式點餐，在新鈔票登場下，店舖需要額外付出每台100萬日圓（約5萬港元）的費用去更新設備。

根據日本東京的商會研究，指去年的拉麵店破產數字達45宗，是自2009年有紀錄以來最多。日本媒體到其中一間拉麵店了解，店舖表示材料價格比疫情前增加1.5倍，但食肆仍只能夠盡量維持現時的售價。店長表示：「我不想超過900日圓的門檻，所以我別無選擇只有維持價格。」店內的拉麵基本售價仍只是830日圓。