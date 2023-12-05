日本最可愛高中生及初中生選拔賽 冠軍贏盡心心眼

日本「最可愛高中生」及「最可愛初中生」選拔大賽，男女子組冠軍由左至右分別是，植野花道、米澤璃彩、澪、竹内琉斗。(互聯網)

2023年度日本「最可愛高中生」及「最可愛初中生」選拔大賽於12月2日一連兩日在東京舉行，其中「最可愛女高中生」及「最可愛女初中生」冠軍，分別由北海道高中一年級的米澤璃彩以及滋賀縣初中一年級的澪(みお)奪得，兩人樣子清純甜美，令人眼前一亮。

中學生才藝大比併

日本最可愛女高中生選拔大賽今年已第9屆，從約4萬報名者中選出代表各個地區的14名全國決賽入圍者。14人從11月起接受為期一個月的才藝特訓，每逢周末參與由專業導師主理的歌唱、舞蹈等課程，最後在上周六的決賽進行演藝大比併。結果，來自北海道的高中一年級女生米澤璃彩贏得冠軍，除了50萬日圓(約2.6萬港元)獎金，還有沖繩旅行券、時尚活動「TGC teen 2024」演出權等豐富獎品。