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國際
2023-12-05 13:24:06

日本最可愛高中生及初中生選拔賽 冠軍贏盡心心眼

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日本「最可愛高中生」及「最可愛初中生」選拔大賽，男女子組冠軍由左至右分別是，植野花道、米澤璃彩、澪、竹内琉斗。(互聯網)

日本「最可愛高中生」及「最可愛初中生」選拔大賽，男女子組冠軍由左至右分別是，植野花道、米澤璃彩、澪、竹内琉斗。(互聯網)

2023年度日本「最可愛高中生」及「最可愛初中生」選拔大賽於122日一連兩日在東京舉行，其中「最可愛女高中生」及「最可愛女初中生」冠軍，分別由北海道高中一年級的米澤璃彩以及滋賀縣初中一年級的澪(みお)奪得，兩人樣子清純甜美，令人眼前一亮。

中學生才藝大比併

日本最可愛女高中生選拔大賽今年已第9屆，從約4萬報名者中選出代表各個地區的14名全國決賽入圍者。14人從11月起接受為期一個月的才藝特訓，每逢周末參與由專業導師主理的歌唱、舞蹈等課程，最後在上周六的決賽進行演藝大比併。結果，來自北海道的高中一年級女生米澤璃彩贏得冠軍，除了50萬日圓(2.6萬港元)獎金，還有沖繩旅行券、時尚活動「TGC teen 2024」演出權等豐富獎品。

米澤璃彩獲獎後表示：「謝謝你們給我這個精彩的獎項，從沒想過會得獎，所以現在充滿喜悅，感謝所有支持我的人。」

13歲的澪獲得日本最可愛初中女生選拔賽冠軍。(互聯網) 日本最可愛高中女生14名全國決賽入圍者。(互聯網) 日本最可愛初中男生參賽者進行才藝表演。(互聯網) 13歲的澪獲得日本最可愛初中女生選拔賽冠軍。(互聯網) 來自北海道的高中一年級女生米澤璃彩贏得日本最可愛高中女生選拔賽冠軍。(互聯網)

逾4萬人報名參加

日本最可愛初中女生選拔賽今年是第4屆，對象為沒有藝能公司合約的女學生，吸引了逾4萬人報名參加。決賽周日在東京舉行，冠軍為來自滋賀縣的13歲初中一年級女生澪，獲得50萬日圓獎金，以及沖繩旅行券、TGC teen 2024演出機會等獎品。

澪在IG發表獲獎感言，表示「當被選中時，我真的很驚訝，也真的很高興第一次獲得兩個JC獎。雖然時間很短，但自己已成長了很多。最重要的是，真的很高興能夠展現自己發光發亮的一面，請繼續支持我，謝謝你們的支持」。

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另外，日本最可愛高中男生與最可愛初中男生選拔賽冠軍，分別由植野花道以及竹内琉斗奪得。

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