日本最可愛高中生及初中生選拔賽 冠軍贏盡心心眼

2023年度日本「最可愛高中生」及「最可愛初中生」選拔大賽於12月2日一連兩日在東京舉行，其中「最可愛女高中生」及「最可愛女初中生」冠軍，分別由北海道高中一年級的米澤璃彩以及滋賀縣初中一年級的澪(みお)奪得，兩人樣子清純甜美，令人眼前一亮。
中學生才藝大比併
日本最可愛女高中生選拔大賽今年已第9屆，從約4萬報名者中選出代表各個地區的14名全國決賽入圍者。14人從11月起接受為期一個月的才藝特訓，每逢周末參與由專業導師主理的歌唱、舞蹈等課程，最後在上周六的決賽進行演藝大比併。結果，來自北海道的高中一年級女生米澤璃彩贏得冠軍，除了50萬日圓(約2.6萬港元)獎金，還有沖繩旅行券、時尚活動「TGC teen 2024」演出權等豐富獎品。
米澤璃彩獲獎後表示：「謝謝你們給我這個精彩的獎項，從沒想過會得獎，所以現在充滿喜悅，感謝所有支持我的人。」
逾4萬人報名參加
日本最可愛初中女生選拔賽今年是第4屆，對象為沒有藝能公司合約的女學生，吸引了逾4萬人報名參加。決賽周日在東京舉行，冠軍為來自滋賀縣的13歲初中一年級女生澪，獲得50萬日圓獎金，以及沖繩旅行券、TGC teen 2024演出機會等獎品。
澪在IG發表獲獎感言，表示「當被選中時，我真的很驚訝，也真的很高興第一次獲得兩個JC獎。雖然時間很短，但自己已成長了很多。最重要的是，真的很高興能夠展現自己發光發亮的一面，請繼續支持我，謝謝你們的支持」。
另外，日本最可愛高中男生與最可愛初中男生選拔賽冠軍，分別由植野花道以及竹内琉斗奪得。