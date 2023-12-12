日本最大湖泊「琵琶湖」水位下降　遊客可徒步抵「湖中島」

位於日本滋賀縣的「琵琶湖」近半年因為降雨量大減，水位持續下降，就連湖中小島與岸邊相連的陸地也露出水面，引起外界關注。據日本《共同通信社》（KYODO）報道，日本近畿地區今年下半年開始出現了乾旱情況，以今年9月至10月為例，降雨量只有往年一半，也讓琵琶湖水位不斷下降。9日時傳出水位低於基準72cm，與這個時期平均值低了逾30cm，而到了12日，水位已經低於基準73cm了。琵琶湖水位下降也導致當地出現奇特景象。琵琶湖中的小島「奧之洲」，離岸邊約有200公尺的距離，過去得搭船才能前往，但如今這塊與陸地相連的沙洲，也因為水位減少而露出水面，罕見景色又被稱為「日版聖米歇爾山」。雖然遊客可以直接步行上島，不過「奧之洲」與前方湖岸是蘆葦保護地區，滋賀縣政府呼籲民眾「雖然非禁止進入地區，希望不要踩踏蘆葦」。
民眾可以直接見到水下「石碑」
另外，當年豐臣秀吉在在琵琶湖畔長濱城（長濱市）建造「太閤井戸」，官方在1993年乾旱時期發現後，就設置了一個「石碑」。平時石碑底座與周圍的石塊因為浸在水中無法靠近，如今也因為水位下降，民眾可以直接前往。由於琵琶湖是京阪神地區民生用水最重要的供應來源，水位不斷下滑的情況下，官方擔心除了當地漁業會嚴重受創外，未來關西地區恐將面臨缺水危機。
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