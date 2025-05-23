日本最快2028年實施電子簽證　申請時將收取手續費

日本出入國在留管理廳在今日公布有關電子簽證的計劃，名為「JESTA」，參考了美國的「ESTA」簽證。有關JESTA的對象是目前免簽證入境日本的71個國家及地區的旅行，有關旅客需要在事前透過網上提交其職業、旅遊目的、住宿設施等，並在獲得出入國在留管理廳確認內容後，證實沒有問題才發放簽證登機。未獲得有關簽證的人士，將不能登機或船隻前往日本，以防止非法居留及恐怖份子等進入日本。

未獲簽證不准登機

日本法務大臣鈴木馨祐在內閣會議後表示，引入JESTA系統將令出入境管理更嚴格，同時加快有關的審查。目前，在航空公司及相關企業提交有關資料後，即使發現有可疑的危險人物也不能及時阻止其登機。而有關系統也將加快入境的程序，旅客只需要在入境的儀器提交相片及指紋，就可以透過自助通道過關。

據《日本經濟新聞》的報道指出，有關的JESTA簽證會對申請者收取手續費，目前費用金額未定，不過美國的ESTA就需要21美元，即將3,000日圓水平。執政自民黨就表示，希望政府方面調查各國有關費用的水平作出檢討，並希望將有關的收入撥作出入境控制方面。