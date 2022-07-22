日本最新防衛白書　首列明要具反擊敵軍基地能力

日本內閣在今早(22日)的內閣會議，確立今年的防衛白皮書，白皮書上首次提到日本擁有的「反擊能力」，而今年的白皮書亦有提到有關烏克蘭戰爭以及台海形勢的內容。

在今年的日本防衛白皮書，提到中國的軍事擴張，需要有強烈的關注，同時要關注中國與入侵烏克蘭的俄羅斯在軍事上的深化合作。同時亦首次訂明，政府應該具備反擊對手導彈基地的能力，但同時表明堅持不會「先發制人」的主張。

白皮書又指，中國在國防開支的增加並不透明，以核及導彈為中心的戰力上不少在數量和質量上快速增強。同時又指中國透過人工智能等的科技運用，務求建立智能和世界一流的軍隊。白皮書強調，有關安全問題在近年更加強烈。

關注中俄軍事合作

另外，在白皮書亦新設章節提到烏克蘭戰事。指出若然接受有關的侵略將可能影響到亞洲地方，被誤會接受一方面改變現狀是獲得允許，並表明有關的行動是不能接受。白皮書又指，中俄在軍事上加強合作，包括在今年5月入侵烏克蘭後，中俄的轟炸機在日本周邊繞行，對包括美國及歐洲的戰略造成影響。

白皮書又指出對台海形勢的關注，指雖然中國內地與台灣在軍事上的差距，正朝對中國內地有利的一方面發展，並有每年擴大的傾向，同時亦指出北韓的核及導彈開發，對日本的安全構成重大的威脅。白皮書指出，為應付日本的安全環境變化，有需要就外交及國防政策的基本作出檢討，並在年底前定立「國家安全保障戰略」。同時要修訂有關對敵方基地的打擊能力的解釋。

中國外交部下午被問到有關內容時，發言人汪文斌指中國對日本在台灣問題上干涉中國內政，對此表示強烈不滿及堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。汪又稱白皮書抹黑中國國防政策、正常軍力發展及正當的海洋活動，批評是渲染中國威脅。