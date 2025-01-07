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2025-01-07 13:30:00

日本最美公主佳子　因「不能嫁給喜歡的人」驚傳想逃離皇室

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日本最美公主佳子　因「不能嫁給喜歡的人」驚傳想逃離皇室

佳子公主。（圖／美聯社）

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有日本皇室最美公主稱號的佳子，12月底才剛歡度30歲生日，不料如今傳出想離開皇室。有報道指出，佳子曾向周圍人透露，「反正在皇室無法嫁給喜歡的人」，但為脫離皇室，也只有結婚一途，而這樣的想法外傳與她的姊姊真子有關。

 

真子公主和律師丈夫小室圭於2021年10月登記結婚。（資料圖／翻攝NNN）

真子公主和律師丈夫小室圭於2021年10月登記結婚。（資料圖／翻攝NNN）

佳子公主剛過30歲生日後又萌生想婚念頭

據《朝日新聞》旗下媒體《AERA dot. 》在5日的報道，佳子公主剛過30歲生日後，想婚的念頭又萌然而生，因為姊姊真子當年也是三十而立時成為人妻。

外傳真子在夫家爆出一連串醜聞，終於在2021年10月嫁給律師男友小室圭之後，妹妹佳子就不斷對周圍人透露，想離開皇室的念頭。

報道指出，佳子表示「反正待在皇室，就是沒辦法和喜歡的人結婚」、「想離開皇室了，想脫離皇室只有結婚這個辦法」。

 

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日本佳子公主有沒有男友及何時結婚，備受關注。(互聯網) 日本佳子公主有沒有男友及何時結婚，備受關注。(互聯網) 佳子公主 佳子公主 佳子公主 佳子公主 佳子 佳子公主 佳子公主 佳子公主。(互聯網) 日本佳子公主。(互聯網) 佳子公主。(互聯網) 佳子公主接受記者採訪及拍照。(互聯網) 日本宮內廳發布佳子28歲生日相片。 日本宮內廳發布佳子28歲生日相片。 日本宮內廳發布佳子28歲生日相片。(路透社) 日本宮內廳發布佳子28歲生日相片。(路透社) 日本宮內廳發布佳子28歲生日相片。 日本宮內廳發布佳子28歲生日相片。 日本宮內廳發布佳子28歲生日相片。 日本宮內廳發布佳子28歲生日相片。 佳子公主。(資料圖片) 佳子公主 佳子公主 日本「最美公主」佳子訪秘魯　參觀庫斯科古城、馬丘比丘(網上圖片) 左起：悠仁親王、文仁皇嗣、佳子公主。(互聯網) 文仁全家福，左起真子公主、悠仁親王、文仁皇嗣、紀子妃、佳子公主。(互聯網) 佳子公主等皇族成員出席國葬。(美聯社)

放棄皇室身分都是兩難問題

在真子脫離皇室身分後，佳子承擔的公務量和祭祀活動就不斷增加。另外有傳言指出，在今年春季弟弟悠仁親王舉辦成年儀式之後，佳子就會開始去完成終身大事。

而隨著日本皇室成員逐漸減少的與極度高齡化的同時，皇室女性成員未來有機會能選擇在婚後繼續留在皇室。

據悉，日本皇室包含天皇和上皇只剩16人，50歲以下6名未婚皇族當中，只有佳子的弟弟悠仁親王一人是男性。

也因此政府有意修改「皇室典範」規定，讓女性皇族婚後也能保有皇室身分，不必變為平民。但有評論家認為這樣的提議讓女性皇室成員感到為難，並勸佳子若想離開皇室，最好趁制度修改前趕快結婚逃離皇室。

但無論佳子怎麼選，恐怕都是兩難。因為一旦選擇放棄皇室身分，一定會被罵「皇室人數變少還落跑」；但若選擇婚後留下輔佐弟弟，恐怕也會被質疑是在繼續享受特權。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

 

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