日本最高齡28歲大熊貓「旦旦」離世 相等人類100歲

由內地四川借到日本的中國雌性大熊貓「旦旦」於3月31日晚上離世，終年28歲，相等人類100歲左右。旦旦也是日本最年長動物。牠在神戶市王子動物園居住二十多年，因吃東西和躺著的樣子很可愛，深受當地人喜愛。

旦旦2000年4歲被送到神戶市王子動物園，除了作繁育研究，也為1995年阪神大地震災區打氣。旦旦兩次延長借期後，原定於2020年7月歸還中國，但由於受新冠疫情影響，直飛回目的地的航班不斷取消，牠只好留在動物園。到了2021年，旦旦被診斷出患有心臟病，2022年春季起已沒有與遊客見面，並接受治療。但從去年10月開始，旦旦的食慾不振，運動量也減少，身體機能惡化起來。