日本最高齡28歲大熊貓「旦旦」離世 相等人類100歲

由內地四川借到日本的中國雌性大熊貓「旦旦」於3月31日晚上離世，終年28歲，相等人類100歲左右。旦旦也是日本最年長動物。牠在神戶市王子動物園居住二十多年，因吃東西和躺著的樣子很可愛，深受當地人喜愛。
旦旦2000年4歲被送到神戶市王子動物園，除了作繁育研究，也為1995年阪神大地震災區打氣。旦旦兩次延長借期後，原定於2020年7月歸還中國，但由於受新冠疫情影響，直飛回目的地的航班不斷取消，牠只好留在動物園。到了2021年，旦旦被診斷出患有心臟病，2022年春季起已沒有與遊客見面，並接受治療。但從去年10月開始，旦旦的食慾不振，運動量也減少，身體機能惡化起來。
熊貓「旦旦」離世｜為1995年阪神大地震災區打氣
從上月13日起，旦旦大部分時間都在睡覺，園方照顧人員24小時觀察牠，但31日發現旦旦呼吸微弱，還趴在地上不動，在搶救無效下，牠大約在兩個小時後，即晚上11時56分，因心臟疾病導致身體虛弱而去世。根據網上資料，熊貓1歲相當於人類3至4歲，野生熊貓壽命一般為15至20歲，人工飼養的熊貓壽命20至30歲。
動物園園長加古雄二郎表示：「旦旦在地震發生後不久就來到了神戶，給神戶市民帶來了勇氣，也見證了災後恢復的過程。牠就像太陽一樣，給每一個見到牠、遇見牠的人帶來微笑。我也想表達我的感激之情。」事實上，旦旦的命名也有旭日初升之意。從本月2日起，動物園將設立獻花處供大眾悼念旦旦，並考慮舉辦歡送會。