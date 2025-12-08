日本會恢復出現垃圾桶？澀谷區要求商舖設置垃圾桶否則罰款

日本遊客區的垃圾桶短缺問題，可能有所改變。東京澀谷區區政府在早前舉行會議，提出要求便利店、食店等可以飲食的店舖設置垃圾桶，違規將要罰款最高5萬日圓，同時對亂拋垃圾的個人作出2,000日圓的罰款。

日本近年因應有人會將家居垃圾帶到便利店拋棄以及反恐問題等，陸續撤走店舖的垃圾桶，因此政府希望揭止有關趨勢。東京澀谷區在上月底舉行區議會的會議，區長長谷部健表示：「新冠疫情結束之後，遊客增加，特別是外國訪日旅客增加令到亂拒垃圾問題也增加，因此我們需要重新審視對策。地區在今年度也進行了就亂拋垃圾的調查，結果發現問題在繁忙的地區及周邊最為顯著，當中以飲食的包裝及容量佔這些垃圾的大半，並證實有63%來自便利店以及12%來自咖啡廳。調查又指，人來人往旺區的垃圾在深夜特別增加，因此商店街需要派員在早上清潔才能維持市容潔淨。