日本會恢復出現垃圾桶？澀谷區要求商舖設置垃圾桶否則罰款

日本遊客區的垃圾桶短缺問題，可能有所改變。東京澀谷區區政府在早前舉行會議，提出要求便利店、食店等可以飲食的店舖設置垃圾桶，違規將要罰款最高5萬日圓，同時對亂拋垃圾的個人作出2,000日圓的罰款。
日本近年因應有人會將家居垃圾帶到便利店拋棄以及反恐問題等，陸續撤走店舖的垃圾桶，因此政府希望揭止有關趨勢。東京澀谷區在上月底舉行區議會的會議，區長長谷部健表示：「新冠疫情結束之後，遊客增加，特別是外國訪日旅客增加令到亂拒垃圾問題也增加，因此我們需要重新審視對策。地區在今年度也進行了就亂拋垃圾的調查，結果發現問題在繁忙的地區及周邊最為顯著，當中以飲食的包裝及容量佔這些垃圾的大半，並證實有63%來自便利店以及12%來自咖啡廳。調查又指，人來人往旺區的垃圾在深夜特別增加，因此商店街需要派員在早上清潔才能維持市容潔淨。
將在澀谷原宿車站一帶實施
因此地區決定提出修訂法案，要求在指定區域內的店舖，需要設置回收箱來收回銷售飲品及食品所產生的棄置物，當中包括便利店、有外賣服務餐廳、自動販賣機的東主，需要在入口等方便顧客利用的地方設置垃圾桶，並妥善管理。不過法案沒指明垃圾桶是設在室內還是室外。有關區域將會設在澀谷、原宿及惠比壽當地3個主要車站及周邊的範圍。區政府指，有關的措施旨在要求業界處理銷售所產生的廢物，而區政府未打算在道路上設置新的垃圾桶。
根據有關規定下，如果垃圾溢出及散落在路上，會被視為未適當管理，當局會先作出勸告及要求改善。如再未有改善將會公開店舖名字以及罰款最多5萬日圓。同時會對亂拋垃圾的人作出最多2萬日圓，基本為2,000日圓的罰款。有關的法案將在周三（10日）進行表決，如果通過最快在明年4月1日起實施，並在6月開始對違法的商舖施以罰款。在大分縣的由布市，當地溫泉旅館集中地的湯布院在今年4月也推出類似法例，要求店舖免費提供垃圾桶以收集其他地方的垃圾。由布市表示，在實施以來亂拋垃圾的現象有所減少，而當地仍未有對店舖及觀光客作出過罰款。