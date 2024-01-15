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國際
2024-01-15 17:00:00

日本月球探測器將展示「精準着陸」技術　望成為全球第5個登月國家

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「SLIM」在2023年9月7日，在鹿兒島縣種子島宇宙中心，搭乘日本國產H2A火箭47號機發射升空，選擇燃料消耗較少的軌道，在飛行了約4個月時間後，於去年12月25日進入繞月軌道，當時官方估計，「SLIM」最快​​要到明年1月19日，才能進行軌道修正。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開發的月球探測器「SLIM」，將在20日嘗試登陸月球，若過程順利，日本將成為繼美國、蘇聯、中國和印度後，第5個登月的國家。「SLIM」在2023年9月7日，在鹿兒島縣種子島宇宙中心，搭乘日本國產H2A火箭47號機發射升空，選擇燃料消耗較少的軌道，在飛行了約4個月時間後，於去年12月25日進入繞月軌道，當時官方估計，「SLIM」最快​​要到明年1月19日，才能進行軌道修正。

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日本打算展示「精準着陸」技術

而現在如同預期計畫般，「SLIM」將於20日凌晨零點左右，開始從1萬5000米的高度下降，以時速6400公里開始下降，預估經過約20分鐘後，降落到月球赤道南側「酒海」的隕石坑附近。除了成功降落外，日本的目標不僅於此，相較於之前其他國家，都是挑選「容易降落」的位置，着陸誤差落在幾公里到十幾公里間，日本打算展示「精準着陸」技術，也就是通過着陸器應用面部識別系統的技術識別月球隕石坑，並利用輝夜姬號月球軌道飛行器任務收集的觀測數據，確定其當前位置，將着陸地點與目標地點兩者間的距離誤差，縮小到100公尺以內。日本宇宙航空研究開發機構副總幹事稻穀義文表示，若做到成功降落、精確着陸，那麼日本除了成為全球第5個登月的國家外，也將證明日本的太空技術，提高未來太空探索的品質。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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