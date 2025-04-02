日本有名電視節目剪接訪問　誤導中國人食烏鴉引爭議道歉

日本電視台一個受歡迎的電視節目，在上星期的一集播出一個街訪，在日本國內及中國都引起熱議。原因是節目訪問了一位在日本的中國女子，她指在東京的家受到烏鴉的滋擾，又指在中國沒有像日本那麼多烏鴉，然後女子其中的一句指是因為被煮來吃掉。事後受訪女性在社交平台澄清講法，指沒有說過中國會煮烏鴉。節目組也在之後也在節目的網站發文連同中文譯文致歉。
日本電視台的著名節目《月曜夜未央》在上星期播出的一集，於東京街頭訪問，以「給春天來東京居住的人的意見」為題向來自東京以外的東京居民一些有關東京的看法。其中節目訪問一位來自廣州的女子。女子在節目表示自己居住的地方有很多烏鴉，訪問中女子稱中國不會有這麼多烏鴉飛來飛去。然後就加插了一句指都會被煮來吃掉。有關的說話就被流傳，指「中國人食烏鴉」。事後受訪女性透過內地社交平台澄清事件，指訪問中有其他的內容，只是節目編導透過剪接造出了「食烏鴉」的效果。
日本電視台隨即也理解到節目的問題，並透過節目的網頁致歉，當中包括中文的翻譯。節目在文中承認訪問經過剪接，並指有關內容是不應存在，並表示往後會盡力反映受訪者的真實意見，並確保事件不會再發生。日本電視台的社長福田博之，也在周一（3月31日）在記者會上也就節目作出回應，指有關的內容已超出節目效果的範圍，是不應該存在，並就事件道歉。然而有關節目在周一也繼續播出。
月曜から夜ふかしでの— 志ノ原｜バブル後期の昭和生まれで水商売気質の経営者 (@modern2next) March 29, 2025
中国人がカラスを食べるという捏造放送で
大炎上で番組の継続危機とか言われてるけど…
違和感なのは…外務大臣の岩屋毅が中国とのメディアに関する協議の疑惑があっての、わざわざ総務大臣の村上誠一郎がコメントするって流れ。#月曜から夜ふかし
捏造の内容に関しては… pic.twitter.com/MyR3L0M0hR