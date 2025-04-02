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國際
2025-04-02 18:51:16

日本有名電視節目剪接訪問　誤導中國人食烏鴉引爭議道歉

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節目剪接後，將受訪女士的說話誤導成中國人會食烏鴉。(影片截圖)

節目剪接後，將受訪女士的說話誤導成中國人會食烏鴉。(影片截圖)

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日本電視台一個受歡迎的電視節目，在上星期的一集播出一個街訪，在日本國內及中國都引起熱議。原因是節目訪問了一位在日本的中國女子，她指在東京的家受到烏鴉的滋擾，又指在中國沒有像日本那麼多烏鴉，然後女子其中的一句指是因為被煮來吃掉。事後受訪女性在社交平台澄清講法，指沒有說過中國會煮烏鴉。節目組也在之後也在節目的網站發文連同中文譯文致歉。

日本電視台的著名節目《月曜夜未央》在上星期播出的一集，於東京街頭訪問，以「給春天來東京居住的人的意見」為題向來自東京以外的東京居民一些有關東京的看法。其中節目訪問一位來自廣州的女子。女子在節目表示自己居住的地方有很多烏鴉，訪問中女子稱中國不會有這麼多烏鴉飛來飛去。然後就加插了一句指都會被煮來吃掉。有關的說話就被流傳，指「中國人食烏鴉」。事後受訪女性透過內地社交平台澄清事件，指訪問中有其他的內容，只是節目編導透過剪接造出了「食烏鴉」的效果。

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日本電視台隨即也理解到節目的問題，並透過節目的網頁致歉，當中包括中文的翻譯。節目在文中承認訪問經過剪接，並指有關內容是不應存在，並表示往後會盡力反映受訪者的真實意見，並確保事件不會再發生。日本電視台的社長福田博之，也在周一（3月31日）在記者會上也就節目作出回應，指有關的內容已超出節目效果的範圍，是不應該存在，並就事件道歉。然而有關節目在周一也繼續播出。

節目網頁加入簡體版的道歉聲明。(網頁截圖) 受訪女子表示中國沒有很多烏鴉。(影片截圖) 受訪女子表示中國沒有很多烏鴉。(影片截圖)

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