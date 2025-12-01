日本朝日集團遭網攻推遲財報　152萬名客户私隱外洩

南韓網購平台「酷澎」才發生3,370萬筆個人資料外流事件，日本啤酒巨頭朝日集團（Asahi）最近證實，2025年9月的大規模網絡攻擊事件，可能已讓超過150萬名顧客的個資外洩，朝日將延遲全年財報公布時間。 「麒麟」宣稱對網攻負責 據《BBC》報道，朝日集團近日發布聲明，內容提到他們的初步調查結果，2025年9月29日集團在日本境內的一個營運系統出現故障，調查人員發現攻擊者迅速滲透內部網絡，同時加密資料並植入勒索軟件，當時導致員工只能用紙筆紀錄訂單。

為此，朝日集團表示，他們花費近2個月的時間才控制事態，目前正在恢復系統與網絡運作。在此期間，朝日集團雖未公開攻擊者的身分或贖金要求，但有國際勒索軟件組織「麒麟」（ 音譯，Qilin）宣稱對網絡攻擊事件負責，該組織先前也攻擊過其他大型企業。

影響範圍僅限於日本境內 目前朝日集團證實，那些曾聯繫集團客戶服務中心的用戶個資極有可能外洩，推估超過152萬名顧客的姓名、性別、地址及聯絡資訊等資料外流，加上107,000名在職員工與離職員工、168,000名員工眷屬的個資，以及114,000名外部聯絡人的聯絡資料，全都暴露在外洩風險之下，幸而這份外流資料清單不包含信用卡資訊，影響範圍僅限於日本境內。