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國際
2025-02-16 16:23:37

日本本周迎來新一波強烈寒流 多地降雪量料達往年數倍 東京零度低溫料持續｜日本旅遊

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預料未來一周，東京放晴但天氣寒冷。(美聯社)

預料未來一周，東京放晴但天氣寒冷。(美聯社)

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日本本周料迎來新一波強烈寒流 多地降雪量料達往年數倍 東京零度低溫料持續｜日本旅遊
預測日本周一(17日)將遭受新一波強烈寒流來襲，靠日本海側地區可能降下較往年數倍雪量的大雪，預測東京及大阪放晴，但最低溫度僅攝氏零度至1度。這波寒流影響時間料長達近一星期。

日本民間氣象公司Weather Map預測，這波寒流可能在時強時弱的情況下，持續到下周日(23日)左右，山陰至到東北的靠日本海側地區，料降下較往年同期2至3倍以上的大雪。

北陸料強降雪

預測北陸山區從周一上午起可能出現強降雪；山陰以北的日本海側地區亦將從下午後持續降雪。預料至周三(19日)上午的48小時降雪量，北陸、東北南部、長野縣及群馬縣北部山區等地，可能達1米以上。而這波寒流首次高峰可能在周四(20日)到周五(21日)，第2次高峰可能出現在周六(22日)到下周日(23日)。

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日本海側地區降雪量料為往年數倍

氣象廳表示，本周三(19日)到下周日(23日)的5天降雪量，靠日本海側的山陰及近畿地區可能是往年約3倍；北陸、靠日本海側的東北、岐阜縣山區、長野縣北部及群馬縣北部，也料達往年逾2倍以上。

預料未來一周，東京放晴但天氣寒冷。圖為新宿民眾裝扮搶眼。(美聯社) 預料未來一周，東京放晴但天氣寒冷。圖為情人節東京民眾在百貨公司門外排隊買朱古力。(美聯社) 圖為東京百貨公司的情人節橱窗裝飾。(美聯社) 圖為東京一所寺廟的情人節許願牌。(美聯社) 圖為東京一所寺廟的情人節許願牌。(美聯社) 東京民眾趁晴天多做戶外運動。(美聯社)

東京寒冷天氣持續至下周日

日本氣象協會亦指，周一強烈寒流料來襲，靠日本海側為主地區將降下大雪，部分地區可能刮起暴風雪。由於各地將刮寒風，天氣即使放晴，也相當寒冷。

預測札幌及新潟未來一周將下雪；東京周一最低溫度攝氏7度，預料周二將降至1度，周三至周四最低溫度僅零度，零度至1度低溫天氣，料持續至下周日(23日)。

日本多地下周二起將回暖

大阪及福岡同樣受寒流影響，預測周二至下周日日間最高氣溫僅數度，最低氣溫在零度至2度左右。東日本及西日本，未來一周將天氣嚴寒。預測日本各地將從下周二(25日)起逐漸回暖放晴，東京市區至下周五(28日)最高氣溫將升至18度。

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