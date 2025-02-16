日本本周迎來新一波強烈寒流 多地降雪量料達往年數倍 東京零度低溫料持續｜日本旅遊

日本本周料迎來新一波強烈寒流 多地降雪量料達往年數倍 東京零度低溫料持續｜日本旅遊

預測日本周一(17日)將遭受新一波強烈寒流來襲，靠日本海側地區可能降下較往年數倍雪量的大雪，預測東京及大阪放晴，但最低溫度僅攝氏零度至1度。這波寒流影響時間料長達近一星期。

日本民間氣象公司Weather Map預測，這波寒流可能在時強時弱的情況下，持續到下周日(23日)左右，山陰至到東北的靠日本海側地區，料降下較往年同期2至3倍以上的大雪。

北陸料強降雪

預測北陸山區從周一上午起可能出現強降雪；山陰以北的日本海側地區亦將從下午後持續降雪。預料至周三(19日)上午的48小時降雪量，北陸、東北南部、長野縣及群馬縣北部山區等地，可能達1米以上。而這波寒流首次高峰可能在周四(20日)到周五(21日)，第2次高峰可能出現在周六(22日)到下周日(23日)。