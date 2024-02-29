日本札幌巨蛋覓冠名權無人問津　曾是亞洲首個可轉換場地體育場

曾經是日本及北海道引以為傲的建築，札幌巨蛋面臨經營的困難。營運這個體育館的公司宣布以2.5億日圓（約1,305.7萬港元）出售場地冠名權，不過在兩個月的招標期在今日（29日）將屆滿時，仍未有入標，場地或打算再延長2個月。

曾經是亞洲首個可以轉換場地的體育館，札幌巨蛋原本是日職球會北海道札幌岡薩多以及職棒隊伍北海道火腿鬥士的主場館，然而火腿鬥士因為需要與足球分享球場及其他不便因素影響，在去年於札幌建成全新僅用作棒球比賽的新球場，令巨蛋僅餘下足球隊的一個長期租客，在收入減少下，球場今年面臨3億日圓的赤字，故早前提出以每年2.5億日圓的費用，出售冠名權，並在今日下午5時截標，可是到周三（28日）為止，仍然未有投標。