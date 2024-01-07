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國際
2024-01-07 10:15:40

日本東京六旬婦候車突遭推落路軌　39歲兇徒被捕稱想被「關到死」

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日本東京六旬婦候車突遭推落路軌　39歲兇徒被捕稱想被「關到死」

日本東京港區JR品川車站6日發生一宗6旬婦女在等車時，被39歲男子惡意推下月台的事件。疑犯落網後表示，他與受害人素不相識，只是因為想在監獄被「關到死」才會犯案。

據《朝日新聞》等日媒報道，事件發生在6日下午1時半許，一名60多歲的婦女在JR品川車站6號月台等車，就在列車緩緩駛入站時，站在月台最前方的婦女突遭到一名39歲男子推落，隨即掉入鐵軌。

受害人沒有生命危險

高輪警察署表示，受害人因額頭受傷緊急送醫，意識清醒，沒有生命危險。

據監視器拍到的畫面，揹着後背包的男子靠近受害人，接着突用力出手一推，受害人受到外力衝擊，來不及停下腳步跌入了鐵軌。一旁等車的乘客趕緊上前查看情況，並向列車駕駛示意，列車也立刻停了下來。

犯案後被其他乘客制伏

犯案後隨即逃跑的男子也被其他乘客制伏，警方到場後依「殺人未遂」嫌疑，以現行犯逮捕犯案男子。

據指，該名39歲的男子來自大阪府，職業不詳。他落網後告訴警方，自己與被害者素不相識，行兇動機是因為「想在監獄關到死」。警方正在調查此案的詳細狀況，以及疑犯是否有精神疾病。受事件影響，東海道線一度停駛約1小時，約8000名乘客受影響。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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