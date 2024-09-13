日本東京台場擬建造世界最大噴泉　料明年底落成

日本東京繼續建造新景點。在今日（13日）都政府的例行記者會上，都知事小池百合子表示他們計劃在台場的海濱公園建造一個新地標，將是一個有櫻花形狀，號稱為世界最大規模的噴泉，並預計可在明年底落成。

小池百合子在今日都政治的記者會上，公布這項新計劃。有關計劃暫定名為「ODAIBA噴泉」，在公布表示，有關的噴泉會高150米，闊250米，將會是世界最大的噴泉。噴泉會以日本的櫻花作為圖案，並會配合音樂及燈光演出。她表示噴泉會在東京的台場，並作為當地的新地標。小池指，在台場建立新地標是希望可以吸引更多日本國內以及海外遊客到訪當地，以加強有關地區的吸引力。