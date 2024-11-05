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國際
2024-11-05 17:45:48

日本東京國立博物館Hello Kitty展　中國人湧入掃商品炒賣引爭議

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大批中國人在東京展覽會場購入限量商品轉售。(影片截圖)

大批中國人在東京展覽會場購入限量商品轉售。(影片截圖)

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中國代購黨再次在日本引發爭議。在東京國立博物館舉行的Hello Kitty 50周年展覽會，首日就有多達1,000人排隊進入。然而不少都是中國的「代購黨」，目的旨在購買在場的限量商品作轉售，引起不少當地網民的不滿。

在東京國立博物館舉行的Hello Kitty展。(X) 在東京國立博物館舉行的Hello Kitty展。(X) 在東京國立博物館舉行的Hello Kitty展。(X)

在網上流傳一段中國社交媒體小紅書的影片，有人在國立博物館外就收集大量限定的Hello Kitty商品，並表示會代客購入。在社交媒體的X上，有網民表示：「在早上8時到達現場，排了6個小時才進入會場。然後在商品處又要排2個小時，可是想要買的商品，都被中國的轉墳集團全部買了。幾個月來我期待着喜歡的Hello Kitty活動，現在只有悲哀。」

逾千人排隊等開門

展覽在本月1日於國立博物館展開，據日本媒體的報道，現場早就有逾千人在排隊。於開門一刻就有大批人衝入場，並在商品區引起混亂，不少人在叫着「等等」、「不要推」。雖然仍有部份真正支持者購得心儀限量商品，但仍有不少表示排了6個小時後，心儀商品已被外國來的人買了。

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大批中國代購集團湧入商品區引發混亂。(網上截圖) 就在上野展覽會場外有人收集大量商品。(網上截圖)

原價4倍以上轉售

而這些限定商品，很快就在國內的網上平台轉售。而且一些限量商品更是原價4倍以上轉售。舉辦展覽的Sanrio也隨即在網上表示，對展覽會場造成的混亂致歉，同時又表示部份限定商品可能會改以網上接受訂單的狀況下生產。而展覽也透過社交平台宣布，在之後的一日起對有關商品採取限購的措施。

展覽隨後表示限制商品購入數量。(X)

展覽隨後表示限制商品購入數量。(X)

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