日本東京國立博物館Hello Kitty展　中國人湧入掃商品炒賣引爭議

中國代購黨再次在日本引發爭議。在東京國立博物館舉行的Hello Kitty 50周年展覽會，首日就有多達1,000人排隊進入。然而不少都是中國的「代購黨」，目的旨在購買在場的限量商品作轉售，引起不少當地網民的不滿。
【悲報】東京国立博物館で開催中のハローキティ展、中国人転売ヤーが溢れ店員の言うことなど一切聞かないもよう— 爆サイ.com【公式】報道 (@bakusai_hodo) November 1, 2024
店員が「やめて！やめて！」と必死に注意するも聞こえないようだ。
どこにでも虫のように湧きやがって。#ハローキティ展 #転売ヤーpic.twitter.com/Gmodw6sF9Y https://t.co/aORXlKFwbo
在網上流傳一段中國社交媒體小紅書的影片，有人在國立博物館外就收集大量限定的Hello Kitty商品，並表示會代客購入。在社交媒體的X上，有網民表示：「在早上8時到達現場，排了6個小時才進入會場。然後在商品處又要排2個小時，可是想要買的商品，都被中國的轉墳集團全部買了。幾個月來我期待着喜歡的Hello Kitty活動，現在只有悲哀。」
逾千人排隊等開門
展覽在本月1日於國立博物館展開，據日本媒體的報道，現場早就有逾千人在排隊。於開門一刻就有大批人衝入場，並在商品區引起混亂，不少人在叫着「等等」、「不要推」。雖然仍有部份真正支持者購得心儀限量商品，但仍有不少表示排了6個小時後，心儀商品已被外國來的人買了。
東京のハローキティ50周年記念展に中国人が殺到してマジで中国みたいになって価値が下がっている。— 髙橋𝕏羚@闇を暴く人。 (@Parsonalsecret) November 1, 2024
もうさ、観光地も中国人価格を設定しないとね。
これは精神論だけではなく汚されるし、商品や設備は壊されるから中国人を入れるだけ百害あって一利なし。
pic.twitter.com/1PMPU1Mble
原價4倍以上轉售
而這些限定商品，很快就在國內的網上平台轉售。而且一些限量商品更是原價4倍以上轉售。舉辦展覽的Sanrio也隨即在網上表示，對展覽會場造成的混亂致歉，同時又表示部份限定商品可能會改以網上接受訂單的狀況下生產。而展覽也透過社交平台宣布，在之後的一日起對有關商品採取限購的措施。