日本東京國立博物館Hello Kitty展　中國人湧入掃商品炒賣引爭議

中國代購黨再次在日本引發爭議。在東京國立博物館舉行的Hello Kitty 50周年展覽會，首日就有多達1,000人排隊進入。然而不少都是中國的「代購黨」，目的旨在購買在場的限量商品作轉售，引起不少當地網民的不滿。

在網上流傳一段中國社交媒體小紅書的影片，有人在國立博物館外就收集大量限定的Hello Kitty商品，並表示會代客購入。在社交媒體的X上，有網民表示：「在早上8時到達現場，排了6個小時才進入會場。然後在商品處又要排2個小時，可是想要買的商品，都被中國的轉墳集團全部買了。幾個月來我期待着喜歡的Hello Kitty活動，現在只有悲哀。」

逾千人排隊等開門

展覽在本月1日於國立博物館展開，據日本媒體的報道，現場早就有逾千人在排隊。於開門一刻就有大批人衝入場，並在商品區引起混亂，不少人在叫着「等等」、「不要推」。雖然仍有部份真正支持者購得心儀限量商品，但仍有不少表示排了6個小時後，心儀商品已被外國來的人買了。