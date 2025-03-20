日本東京地鐵沙林事件30年後　奧姆真理教後繼組織吸引事件後出生年輕人加入

今日（20日）是日本東京地鐵沙林毒氣事年發生30年的日子，當地仍然有舉行悼念活動。而日本警方的調查指出，當日發動襲擊的邪教組織奧姆真理教，其後繼團隊在30年後仍然成為隱藏的威脅，而且不少在事件後出生的年輕人加入信奉這些潛在威脅的組織。

日本媒體就事件的30年進行調查，奧姆真理教在事件後被日本政府要求解散，但事實上仍存在着3個後繼組織。當中主流是名為「阿雷夫（Aleph）」，該組織仍然有進行宗教傳播的活動，不過在疫情期間而中斷，但仍被日本的公安調查廳指組織仍「具有危險性」。根據公安調查廳的統計，3個後繼組織截至2023年為止的10年時間，增加了超過860個信眾，而當中52%的新信眾是在沙林毒氣事件後出生的30歲以下年輕人。而截至今年1月底為止，3個組織的信眾估計有約1,600人，當中阿雷夫佔最少1,200人。