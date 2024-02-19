日本東京大學將開設五年制跨學科課程　每年招收約50留學生

日本東京大學計劃在2027年設立新的學制模式，以5年制的跨學科學士及碩士課程，培養可以解決地球以往單一學科難以解決的育成人才問題。
日本傳媒報道，東京大學計畫在2027年秋季起，開辦5年制的跨學科教育課程，當中包括4年的大學學士及1年研究生學位。有關的體制參考了歐美頂級學府的課程，並計劃以每年招收100名學生，當中半數為海外留學生，其餘就是日本的高校畢業生。學生可自選主修學科，並可以根據需要在既有的大學學科內上課。
報道指出，例如學生打算在減碳排放方面進行研究，可以一方面修讀自然科學的課程，同時也修讀法律及經濟學的知識，從而找出新的解決方法及創造價值。而在5年課程中，還包括1年在企業的實習或海外留學。新的課程將被稱為「設計學院」，希望課程可以為社會帶來多樣性及變革。
有關學科為吸引世界各地的優秀學生而選擇與日本不同，而是與世界相近的在秋季入學模式，並且會以英語授課。同時亦會考慮學生的性別、文化及經濟背景的多樣性，採用與東京大學不一樣的入學方式，並會在今年公布方針。
東大又指，新課程除了會用上目前學校的教職員，也會利用大學的基金聘用有優秀研究結果的私營企業研究員或實業家等作為教師，同時現時的東大學生也可以參與有關的課堂。