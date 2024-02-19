日本東京大學將開設五年制跨學科課程　每年招收約50留學生

日本東京大學計劃在2027年設立新的學制模式，以5年制的跨學科學士及碩士課程，培養可以解決地球以往單一學科難以解決的育成人才問題。

日本傳媒報道，東京大學計畫在2027年秋季起，開辦5年制的跨學科教育課程，當中包括4年的大學學士及1年研究生學位。有關的體制參考了歐美頂級學府的課程，並計劃以每年招收100名學生，當中半數為海外留學生，其餘就是日本的高校畢業生。學生可自選主修學科，並可以根據需要在既有的大學學科內上課。