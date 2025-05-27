日本東京工地爆炸增至10傷 38幢建築物受波及 疑打樁工程破壞氣體輸送管肇禍(更新)

【16:08更新】東京都警視廳下午表示，經統計，共10人受輕傷。消防表示，爆炸產生的衝擊波至少波及附近38幢建築物，消防接報到場，花約4小時把火勢完全撲滅。一名附近居民受訪稱，「在睡房聽到巨響後，去客廳查看，就見到冷氣機掉落，覺得事情嚴重」。另一名在現場附近的居民表示，「當時準備出門，突然聽到沒聽過的爆炸聲響，接著窗戶玻璃就碎裂。玻璃碎片還飛進家中，連續聽到約5次爆炸聲」。

日本東京都江戶川區一處工地周二(27日)早上發生爆炸，導致8人受傷，警方及消防初步估計可能是地下氣體輸送管受破壞肇禍，正在調查事發經過及起因。附近商店和住宅的窗戶亦破裂，碎片四散。