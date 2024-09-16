日本東京市中心研究垃圾徵費　堆填區料50年後爆滿

在香港垃圾徵費計劃被押後之下，日本的東京市中心的23區，也計劃研究進行家庭垃圾的徵費。原因是在東京灣的垃圾處理場，預計在50年後就會爆滿，因此23區政府及東京都政府，在考慮對家庭垃圾作出收費。

日本傳媒報道，目前位於東京灣中央防波堤的垃圾堆填區，以目前東京23區一年約有249噸垃圾排出，預計在50年後就會將794公頃的堆填區填滿，由於航線的影響，有關堆填區已不可能擴大。因此地區政府考慮減少垃圾的數量，並且考慮對家庭垃圾進行收費。