日本東京市中心研究垃圾徵費　堆填區料50年後爆滿

在香港垃圾徵費計劃被押後之下，日本的東京市中心的23區，也計劃研究進行家庭垃圾的徵費。原因是在東京灣的垃圾處理場，預計在50年後就會爆滿，因此23區政府及東京都政府，在考慮對家庭垃圾作出收費。
日本傳媒報道，目前位於東京灣中央防波堤的垃圾堆填區，以目前東京23區一年約有249噸垃圾排出，預計在50年後就會將794公頃的堆填區填滿，由於航線的影響，有關堆填區已不可能擴大。因此地區政府考慮減少垃圾的數量，並且考慮對家庭垃圾進行收費。
徵費有助降低垃圾量
雖然東京市內23區未有垃圾收費，不過在市區外的立川市就已經實施了垃圾徵費。日本媒體指，立川市在設施垃圾徵費後，可燃燒垃圾的排出量比之前未實施的一年減少17.53%，而不可燃燒的垃圾更是大減57.03%。而在2022年，在東京23區內每人平均生產的垃圾有871克，而有垃圾收費的八王子市只有726.8克，日野市更是600.5克。
在23區之中，葛飾區已設立由專家及居民代表組成的委員會，研究透過垃圾徵費來減少家庭垃圾的數量，並已在2021年納入討論計劃。除葛飾區之外，世田谷、千代田及江戶川區在內，已有17區有同樣的徵費計劃研究。報道指出，都以及各區的政府會在明年的1月討論引入垃圾徵費。不過目前未確定的是收費的數字，而現時已經有收費的八王子市，10個40公斤的垃圾袋收費750日圓（約41.7港元），武藏野市是800日圓（約44.5港元），至於調布市的垃圾袋為45公斤，收費10個840日圓（約46.7港元）。