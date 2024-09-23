日本東京民間火葬場遭中資控制費用暴增　地區政府促立例禁營利

日本東京鬧市23區的民間火葬場，在近年費用不斷上升。而過去媒體已報道，經營大多數火葬場的公司在早前被中國資本控利，故當地的區政府促立法禁止經營火葬場營利。
根據日本媒體的報道，目前東京的23區內合共有9個火葬場，當中7間由民間經營，而7間民營火葬場，6個是由一間叫「東京博善」的公司營運。有關公司旗下的火葬場，在2020年的費用為5.9日圓，到2021年提升至7.5日圓，而至今年6月又跳升至9萬日圓。在2022年的報道，東京博善自2019年就被中國的資本收購，並到2022年成為公司的最大股東，佔超過4成的股權，令公司成為中國的資本。
收費被指比鄰縣高
在東京的其他火葬場，包括由港區等5區營運的臨海齋場，費用才4.4萬日圓，而由東京都營運的瑞江殯儀館也只是5.96萬日圓。在鄰近的神奈川的橫濱市，更只需要1.2萬日圓，千葉市也只是6,000日圓，因此東京博善的收費是千葉的15倍。東京博善在回應日本富士新聞時表示，因為燃料費、人工、資產稅在內，還有設備的保養和地理位置的問題，令到他們的收費比其他公營以及其他縣市為高。公司又指，由5區營運的臨海齋場也限定在外區的使用者收費為8.8萬日圓，而琦玉縣川口市也向市外使用者徵收10萬日圓的火葬費用。他們又表示，在區內居民的使用，費用與都營的瑞江殯儀館是相同。
在上月底東京23區區長舉行的特別會議，會上表明不能接受以營利作為經營火葬場的目的，故要求國家立法，要求火葬場能將收入及開支透明化。同時為應對火葬需求，都營的瑞江殯儀館也在進行重建，並預計之後可以將每年處理的火葬數目從7,500宗增至約1萬宗，而臨海齋場也將增至10個火葬爐，並在2030年啟用。根據港區的數字，在2022年臨海齋場的火葬宗數就有9,841宗，估計至2060年就會增至每年14,444宗，約每日需處理56宗，故當地的火葬場需要將持續增加。