日本東京民間火葬場遭中資控制費用暴增　地區政府促立例禁營利

日本東京鬧市23區的民間火葬場，在近年費用不斷上升。而過去媒體已報道，經營大多數火葬場的公司在早前被中國資本控利，故當地的區政府促立法禁止經營火葬場營利。

根據日本媒體的報道，目前東京的23區內合共有9個火葬場，當中7間由民間經營，而7間民營火葬場，6個是由一間叫「東京博善」的公司營運。有關公司旗下的火葬場，在2020年的費用為5.9日圓，到2021年提升至7.5日圓，而至今年6月又跳升至9萬日圓。在2022年的報道，東京博善自2019年就被中國的資本收購，並到2022年成為公司的最大股東，佔超過4成的股權，令公司成為中國的資本。