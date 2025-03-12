日本東京直播女被刺死　兇手稱借出250萬日圓從未還過

周二（11日）在日本東京發生的街頭殺人案，涉嫌用刀刺死在網上直播中的女子的42歲被捕疑兇，向警方指是因為個人透過借貸向直播女子借款達250萬日圓（約13萬港元），但至今對手未有還錢故前往東京向死者追討。
在直播平台以「最上愛」的名字進行直播的22歲被殺女子佐藤愛里，周二在東京街頭進行直播期間，在新宿區高田馬場的路上被男子高野健一揮刀襲擊，最後在臉部、頭部、胸等多處身受數十刀後，送院證實死亡，高野在現場被拘捕。高野在受調查時向警方承認用刀刺向佐藤，但他又稱自己沒有殺死佐藤的意思。他表示，在周二的上午見到佐藤在直播平台預告圍繞山手線步行一周進行直播，故一直看着直播去尋找佐藤下落。
男子向財務公司貸款再借給死者
高野透露，他在2021年的12月開始在平台看到佐藤的直播，至22年的8月開始拜訪女子工作的餐廳，期間佐藤以電話費未繳付、生活費不足等理由而向高野借錢。高野聲稱借款超過200萬日圓，並因此而向財務公司貸款，但對方從未曾還款，又指自己不是透過直播平台「課金」的方式向佐藤提供金錢，而是確實地用銀行直接匯款予對方。在法庭的記錄中也有高野向佐藤提出的訴訟，指他先後13次向對方借錢，合計逾250萬日圓。到去年1月時，高野向櫪木縣警察就有關訴訟向警察尋求協助，警方表示在判決後對方有需要支付金額，但是對方身處地方不明而無法進行。期間在佐藤的直播平台，多次出現疑為高野透露向佐藤借錢的訊息，但沒有得到理會。
佐藤使用的直播平台「Who Watch」的母公司在周二也為事件發聲明，表示已就事件向警察提供有關的資訊，而由於案件仍在調查中，所以無法向公眾交代更多。警方就表示，除了調查二人之間的糾紛，同時也在調查高野是否具備接受刑事責任的能力，因為在網上有指出高野精神狀況問題。