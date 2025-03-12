日本東京直播女被刺死　兇手稱借出250萬日圓從未還過

周二（11日）在日本東京發生的街頭殺人案，涉嫌用刀刺死在網上直播中的女子的42歲被捕疑兇，向警方指是因為個人透過借貸向直播女子借款達250萬日圓（約13萬港元），但至今對手未有還錢故前往東京向死者追討。

在直播平台以「最上愛」的名字進行直播的22歲被殺女子佐藤愛里，周二在東京街頭進行直播期間，在新宿區高田馬場的路上被男子高野健一揮刀襲擊，最後在臉部、頭部、胸等多處身受數十刀後，送院證實死亡，高野在現場被拘捕。高野在受調查時向警方承認用刀刺向佐藤，但他又稱自己沒有殺死佐藤的意思。他表示，在周二的上午見到佐藤在直播平台預告圍繞山手線步行一周進行直播，故一直看着直播去尋找佐藤下落。