日本東京都SUKIYA商品發現有蟲 全國分店停業5天 另解釋味噌湯死老鼠始末

繼味噌湯中發現死老鼠後，日本知名牛丼連鎖店SUKIYA(すき家)東京一間分店上周五(28日)又有民眾指其出售的商品內有蟲。日本SUKIYA總公司表示，為了除蟲及防範蟲害，全國分店將於3月31日至4月4日陸續暫停營業，進行徹底清毒及清潔。 全國約1970間SUKIYA分店暫時停業 日本放送協會(NHK)報道，SUKIYA表示，本月28日有消費者反映，位於東京都昭島市的「昭島車站南店」出售的商品裡有蟲。該分店28日傍晚起已暫停營業，並調查原因，也將進行除蟲工作。 SUKIYA表示，有必要針對全國約1,970間分店採取預防蟲害等工作，因此決定於3月31日起至4月4日，全國分店陸續暫停營業。

SUKIYA就食安事件向公眾致歉 SUKIYA鳥取一間分店，今年1月底有網民指在其出售的味噌湯中發現一隻死老鼠。事隔兩個月，SUKIYA直至近日才承認事件，並公開道歉，引發公眾關注。 SUKIYA表示，今年1月發生商品混入異物事件，現在又有客人反映商品中有害蟲，發生這樣的事，SUKIYA相當重視，對顧客及相關人士造成莫大困擾，深感抱歉。



SUKIYA解釋為何味噌湯有死老鼠 《讀賣新聞》周六(29日)報道，SUKIYA於27日在官網說明味噌湯裡有死老鼠事件，稱1月21日上午到「鳥取南吉方店」用餐的客人向店員反映「味噌湯裡面混入異物」後，店方確認湯裡混入老鼠，並聯絡當地保健所。

SUKIYA為何事隔2個月才公布事件？ 店方展開調查並確認相關影像後，研判老鼠可能從冰箱下方橡膠封條的裂縫進入，並進入冰箱內放有味噌湯食材的碗裡。這種冰箱可從店內與店外兩側開啟，SUKIYA表示老鼠可能是從店外那側的冰箱封條的裂縫鑽入。 SUKIYA表示，確認過製作味噌湯和上菜的影像後，並未看到老鼠混入味噌湯的湯鍋裡，經過檢查也未發現有老鼠被加熱的情況，「異物(老鼠)混入湯鍋中的可能性相當低。」 事發2個月後才公布事件，SUKIYA就此致歉，「這令顧客有不信任感。」SUKIYA也說明，「早前考慮這事件，是該分店建築物構造及周邊環境因素之下發生的特殊案例，因此之前暫時未在官網公布。」

涉事的「鳥取南吉方店」3月24日起休業約1個月時間，進行內部裝修。

