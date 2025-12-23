日本東京離奇命案4母子倒斃家中　母親另租公寓再發現1男屍

日本東京的西東京市及練馬區，先後發生2宗血案，警察相信有關連。第1宗在上星期五（19日）傍晚發生，1名36歲的母親野村由佳與其3名兒子被發現倒斃屋內，當中母親與長子身上有刀傷，而2名幼子頸部有勒過痕跡。而在周一（22日），警察再於母親在練馬區租賃的一間公寓內，發現1名20多歲男子死亡，身上被斬至少19刀。
日本警視廳在上星期五，於下午5時半接到該家庭的40多歲父親報警，指他們在西東京市的住宅內可能發生事件。警察到場發現野村由佳及其3名分別16歲的長子野村遙斗、11歲的次子野村陸翔及9歲的幼子野村怜央死亡。當中在36歲的野村及遙斗的頭部有被割傷的痕跡，因失血致死。而陸翔及怜央2名小學生，在頸部有被勒過痕跡，相信是窒息致死。而警察調查發現，死亡的母親在事發前曾與兒子的父親不斷短訊溝通，懷疑與事件有關，並以謀殺及自殺案調查。
警察在調查後，發現野村在今年3月開始，在練馬區租賃了一戶公寓。警方在周一晚到有關公寓進行調查時，在住所的衣櫃內，發現一具20多歲男性的屍體，屍體的腹、背以及左腳上至少有19處刀傷，相信已死去數日。現場的門鎖當時是鎖上，並在客廳發現一把菜刀。警察調查相信死者在公寓居住，與野村由佳是認識。警方目前懷疑2宗案件有關連。