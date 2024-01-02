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國際
2024-01-02 17:25:27

日本東武百貨受遊客轉賣免稅品拖累　被追收9000萬日圓消費稅

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東武百貨被指因為顧客轉賣免稅品，遭追收9000萬日圓稅款。(網上圖片)

東武百貨被指因為顧客轉賣免稅品，遭追收9000萬日圓稅款。(網上圖片)

日本國稅局嚴格執行有關消費稅的徵收，其中在對東武百貨店進行調查後，要求東武需要就截至2022年2月為止的3年之間，繳付9,000萬日圓（約496.7萬港元）的追繳稅項。日本媒體指，主要是因為顧客在買入免稅品後，短期內將商品轉賣的問題所致。

日本媒體報道，東京國稅局對東武百貨店進行了稅務調查，並向該公司追收9,000萬日圓的稅款。報道指，國稅局在2022年底至2023年間對東武進行調查，發現在池袋店有中國籍客人，購買大量化妝品後申請退稅。調查後發現有關人士帶出境的貨品有不正常，懷疑是為轉售，而同時期有職員向國稅局人員承認，在客人購買時已覺得對方是欺詐。

東京國稅局。(網上圖片)

東京國稅局。(網上圖片)

多間百貨公司亦曾被罰款

國稅局認為，涉及不洽當退稅的貨品，達到約8億日圓的水平，連同額外的罰款，東武需要支付約9,000萬日圓。東武在接受傳媒查詢時表示，沒有職員涉及欺詐行為，會認真對待國稅局的調查報告，並會修改有關退稅的方式，以提供合適的免稅處理。

因應有外國籍人士藉退稅的灰色地帶將貨品轉賣以賺取差額，日本國稅局近期已對多間百貨公司進行審查，當中包括三越伊勢丹、太丸松坂屋以及西武百貨都分別被追收稅款。而為應對有關的逃稅問題，日本計劃在今年修改退稅方式。

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