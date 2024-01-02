日本東武百貨受遊客轉賣免稅品拖累　被追收9000萬日圓消費稅

日本國稅局嚴格執行有關消費稅的徵收，其中在對東武百貨店進行調查後，要求東武需要就截至2022年2月為止的3年之間，繳付9,000萬日圓（約496.7萬港元）的追繳稅項。日本媒體指，主要是因為顧客在買入免稅品後，短期內將商品轉賣的問題所致。

日本媒體報道，東京國稅局對東武百貨店進行了稅務調查，並向該公司追收9,000萬日圓的稅款。報道指，國稅局在2022年底至2023年間對東武進行調查，發現在池袋店有中國籍客人，購買大量化妝品後申請退稅。調查後發現有關人士帶出境的貨品有不正常，懷疑是為轉售，而同時期有職員向國稅局人員承認，在客人購買時已覺得對方是欺詐。