日本栃木縣登山意外 4男女遇惡劣天氣罹難 遺體倒臥步道

日本栃木縣發生登山意外！10月6日有4名男女攀登栃木縣朝日岳後失蹤，警方及消防部門進行大規模搜索後，翌日上午發現4人的遺體倒臥在步道附近。 當地警方表示，10月7日上午，救援人員在那須山脈之一的朝日岳步道附近，發現失蹤的3人倒臥在地上，在距離稍遠一點的地方，還有另外1人。這4名罹難者分別2男2女，年齡介乎60至70多歲，全部當場證實死亡。其中1人似乎來自與另外3人不同的登山團，警方正設法確認他的身份。 天氣惡劣一度無法搜救 這宗意外發生在10月6日下午12時30分左右，警方接獲求助電話，聲稱自己登山時因體溫過低而無法動彈。警方及消防部門隨即展開救援行動，但由於當日天氣惡劣，風勢強勁，無法搜索，直到翌日上午才再度進行救援。直至早上7時至8時期間，4名死者的屍體在山道附近的3個地點陸續被發現，目前還不清楚他們是否一起登山的夥伴。

天氣惡劣吹強風 據當地傳媒報道，近日朝日岳天氣惡劣，一名來自兵庫縣的男子在10月6日也曾攀登朝日岳，但由於強風而決定中途放棄並下山，「我已經攀山30年了，當日的天氣是我經歷過最危險的天氣之一。」他又提到，當時有人提議繼續攻頂，但他堅持撤退下山。 栃木縣登山運動攀岩聯盟災害對策委員會委員長増渕篤史參與了搜救工作。他補充：「在這樣的天氣條件下攀登海拔1,800多公尺的朝日岳，如果不是經驗豐富的登山者，情況就會很危險。」 根據栃木縣那須町介紹，朝日岳是栃木縣北部那須山脈之一，是適合初學者和中級登山者的山峰，但沿途也有需要拉繩子輔助難以攀爬的地方。 每年在這個季節都有很多人到朝日岳看楓葉，但由於今年天氣炎熱，楓葉顏色變化緩慢，登山者也比往年少。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章