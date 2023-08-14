日本核污水｜日本調查：近3成水產業界反對核處理水排入海 6成認為政府解說不足

日本福島第一核電廠核處理水計劃排放入海，引發國內外關注。兩所日本的大學針對水產業界進行的最新調查顯示，反對者28.9%，比例遠低於2019年的調查結果，但認為「對人民的說明不夠充分」的業界高達6成。

日本核污水｜如何處理核污水？

福島第一核電廠在2011年3月遭受311大地震帶來的海嘯衝擊，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出污染水。東京電力利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」(ALPS處理水)，儲存在福島第一核電廠範圍內。

日本放送協會(NHK)報道，東電計劃將核電廠的含氚核處理水稀釋後排入大海，日本的水產相關業者擔心不良評價，將影響產品的交易價格。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估核處理水排入海時間，但至今未有已確定的具體時間。

日本核污水｜逾3成水產業界贊成核污水排入海

由於流通業者決定水產產品的交易價格，東京大學與福島大學於今年6至8月針對福島縣內、東京、大阪、名古屋、仙台等地與水產有關的878家流通業者進行問卷調查，截至8月4日收到152家業者(相當於17%)作答。同樣的問卷調查4年前也進行過。

針對福島第一核電廠核處理水排入海一事，流通業者被問及是否贊成？結果，回答贊成者佔32.2%、反對者28.9%、不知道者35.5%。相較於4年前的調查，反對者高達66.9%，看得出這次的調查中反對者大減，且贊成者多於反對者。