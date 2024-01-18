熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-18 14:59:30

日本案發19歲青年首判死刑　因求愛不遂放火殺害女同學父母

分享：
2021年日本甲府發生的殺人及縱火案。(網上圖片)

2021年日本甲府發生的殺人及縱火案。(網上圖片)

日本出現首位未成年的死刑犯。在2021年10月，於山梨縣甲府市，殺害女同學父母以及傷及同學妹妹的一名當時19歲的青年，今日（18日）被甲府市地方法院，判處死刑。是日本首次對「特定少年」判處死刑的案件。

日本在去年將合法成年年齡從20歲調低至18歲，然而當中的18及19歲的犯事青年，就成為「特定少年」，根據在2021年修訂的少年法，如果少年所犯的法律是嚴重可判囚終身或死刑，就會轉到一般法庭審訊。而今次的青年遠藤裕喜，雖然案發時僅19歲，但當時的法庭認為有關情節嚴重而且殘忍，故將其提上地方法院審訊。

被判死刑的日本青年遠藤裕喜。(網上圖片)

被判死刑的日本青年遠藤裕喜。(網上圖片)

案情指，遠藤在2021年10月，因為對女同學有好感，但遭到該同學拒絕交往，在案發當日前往女同學的家。可是女生當時不在家，遠藤隨即用刀將女生的55歲父親井上盛司及50歲母親井上章惠用刀刺殺，其後亦傷及女同學的中學三年級妹妹，之後再縱火燒毀女同學的家。

實名報道曾引起爭議

有關的審訊爭議是遠藤承擔刑責的能力，控方指遠藤是因為女同學拒絕交往而產生怨恨，對其無辜的家人殺害，並因為想隱瞞殺人證據而將女同學的家縱火燒毀，認為有關的行為是有計劃。而且控方指遠藤未有對事件表現悔改，因此年齡不是逃避死刑的理由，而要求法院判死。至於遠藤的成長環境欠佳，因此被迫提早找工作養家，指其精神狀況沒有完全承擔刑責的能力。

Ad Block

這是日本在少年法修改後，首宗「特定少年」被判處死刑的裁決。根據有關修訂，雖然仍重視少年的更生教育，但對嚴重罪行的少年犯，傳媒仍可以作出實名報道。而早前就有媒體將遠藤作實名報道而受譴責，不過及後當局批准實名報道，令遠藤成為首位可實名報道的少年犯。

日本山梨縣本月中發生一宗殺人放火案件。(網上圖片)

日本山梨縣本月中發生一宗殺人放火案件。(網上圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受