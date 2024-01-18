日本案發19歲青年首判死刑　因求愛不遂放火殺害女同學父母

日本出現首位未成年的死刑犯。在2021年10月，於山梨縣甲府市，殺害女同學父母以及傷及同學妹妹的一名當時19歲的青年，今日（18日）被甲府市地方法院，判處死刑。是日本首次對「特定少年」判處死刑的案件。 日本在去年將合法成年年齡從20歲調低至18歲，然而當中的18及19歲的犯事青年，就成為「特定少年」，根據在2021年修訂的少年法，如果少年所犯的法律是嚴重可判囚終身或死刑，就會轉到一般法庭審訊。而今次的青年遠藤裕喜，雖然案發時僅19歲，但當時的法庭認為有關情節嚴重而且殘忍，故將其提上地方法院審訊。

案情指，遠藤在2021年10月，因為對女同學有好感，但遭到該同學拒絕交往，在案發當日前往女同學的家。可是女生當時不在家，遠藤隨即用刀將女生的55歲父親井上盛司及50歲母親井上章惠用刀刺殺，其後亦傷及女同學的中學三年級妹妹，之後再縱火燒毀女同學的家。 實名報道曾引起爭議 有關的審訊爭議是遠藤承擔刑責的能力，控方指遠藤是因為女同學拒絕交往而產生怨恨，對其無辜的家人殺害，並因為想隱瞞殺人證據而將女同學的家縱火燒毀，認為有關的行為是有計劃。而且控方指遠藤未有對事件表現悔改，因此年齡不是逃避死刑的理由，而要求法院判死。至於遠藤的成長環境欠佳，因此被迫提早找工作養家，指其精神狀況沒有完全承擔刑責的能力。