日本業界推鯨肉自動販賣機自救 環團批評：苦撐殘酷的捕鯨業

橫濱市一間無人店本月24日盛大開幕，以自動販賣機為噱頭，售賣預先包裝好的鯨魚肉，吸引不少居民光顧，如此方便購買的情況下，在市場愈來愈罕有的鯨魚肉火速售罄。店裡只有3部自動販賣機出售刺身、罐頭或熟食用的鯨魚肉，售價1,000至3,000日圓(約60至180港元)，是「捕鯨企業共同船舶」的第3間分店。

日本捕鯨業日漸式微，業界開設無人店以自動販賣機方式冀提高鯨魚肉銷量，卻引來環保組織批評。

大阪下月將再開分店

公司發言人表示，以往很多大型超市飽受環保組織騷擾，現今雖然騷擾大減，但超市仍對鯨魚肉銷售保持謹慎。該公司預告下月將於大阪再開設無人店，目標是未來5年在全國約有100間，靠近超市的地點設置販賣機。對此，環保組織批評這是「孤注一擲」的推銷，以支撐殘酷且已式微的捕鯨業。

日本被禁在南冰洋捕鯨

國際法院2014年禁止日本以科學研究為名在南冰洋的捕鯨，日本政府5年後在專屬經濟區重啟商業捕鯨，但面對氣候變化、需求減少等問題。

日本二戰後糧食短缺，民眾依賴平價鯨魚肉攝取蛋白質，但隨著時代變遷，豬、牛、雞等肉類價格下降，民眾對鯨魚肉需求大減。根據官方數字，1962年日本共食用逾20萬噸鯨魚肉，至2021年大跌至1,000噸。