日本機場再現疑戰時炸彈　宣布對4機場進行檢查

針對在早前，日本宮崎機場發生戰時未爆炸的炸彈，在滑行路中突然爆發事件，以及日前在沖繩那霸機場再發現戰時炸彈。日本國土交通省在今日（4日）公布，會對包括宮崎、仙台、福岡以及那霸3個機場，在本月開始陸續進行探查工作。

日本國土交通大臣齊藤鐵夫在今日內閣會議後見記者，他表示因為有關事件會對航空安全構成影響，因此除了在宮崎機場之外，也會對包括仙台、福岡及那霸機場，進行磁力探查。國土交通省表示，探查的範圍主要是以機場的滑行路及連接路的路肩進行探測，因為有些地方的瀝青比較薄，只有約10厘米，也是宮崎機場爆炸的相似位置。有關的4個檢測機場都是由日本政府管理，而地方政府的機場就由各自決定，但日本的中央政府也會就檢查向地方提供相關經驗。