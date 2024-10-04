日本機場再現疑戰時炸彈　宣布對4機場進行檢查

針對在早前，日本宮崎機場發生戰時未爆炸的炸彈，在滑行路中突然爆發事件，以及日前在沖繩那霸機場再發現戰時炸彈。日本國土交通省在今日（4日）公布，會對包括宮崎、仙台、福岡以及那霸3個機場，在本月開始陸續進行探查工作。
日本國土交通大臣齊藤鐵夫在今日內閣會議後見記者，他表示因為有關事件會對航空安全構成影響，因此除了在宮崎機場之外，也會對包括仙台、福岡及那霸機場，進行磁力探查。國土交通省表示，探查的範圍主要是以機場的滑行路及連接路的路肩進行探測，因為有些地方的瀝青比較薄，只有約10厘米，也是宮崎機場爆炸的相似位置。有關的4個檢測機場都是由日本政府管理，而地方政府的機場就由各自決定，但日本的中央政府也會就檢查向地方提供相關經驗。
沖繩的那霸機場，在周四（3日）同樣發現在二戰時未有爆炸的炸彈。據日本媒體表示，有關的炮彈一枚美國的60毫米的迫擊炮彈，被發現在遠離跑道的倉庫附近，對航空安全不會造成影響。在今年那霸機場的跑道範圍等，已發現過包括5英吋的火箭彈及水雷等共7件戰時炸彈，並由日本自衛隊進行回收或引爆。那霸機場與宮崎機場一樣，在二次大戰時期都曾是日本軍用機場，故曾經被當時的美軍轟炸，並遺留不少未有爆發的炸彈。