日本機場推動「空手觀光」　行李直接送上機(有片)

日本國土交通省近年來為積極提升觀光服務，推動了「空手觀光」（手ぶら観光、Hands-Free Travel）的服務，讓旅客在商店就能夠寄送行李，省去拎著大包小包遊覽的煩惱。近日，中部國際機場就與名古屋鐵路合作，旅客只需要在車站內的合作商店寄存行李，更能直接將行李直接送上飛機，令旅客省下拉行李到機場的力氣，及在機場排隊報到、託運的時間。

日媒《東海電視台》(東海テレビ)的報道，有份參與推行「空手觀光」計畫的中部國際機場，與名古屋鐵路合作「解放雙手的旅行」，旅客可以預先報到、登記行李託運，並在市區明鐵名古屋車站之合作商店寄存行李，行李就會直接被送上所搭乘的航班。這個計畫期望讓遊客空手前往機場，省去拖行李箱的勞累，也可以節省報到時間，並解決航空公司人力不足的問題。報道指出，經過商店託運的行李，會裝上GPS定位標籤，讓遊客能夠透過智能手機隨時查看行李位置資訊。