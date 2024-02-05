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國際
2024-02-05 16:25:00

日本機場推動「空手觀光」　行李直接送上機(有片)

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日本機場推動「空手觀光」，行李直接送上機。(YouTube)

日本機場推動「空手觀光」，行李直接送上機。(YouTube)

日本國土交通省近年來為積極提升觀光服務，推動了「空手觀光」（手ぶら観光、Hands-Free Travel）的服務，讓旅客在商店就能夠寄送行李，省去拎著大包小包遊覽的煩惱。近日，中部國際機場就與名古屋鐵路合作，旅客只需要在車站內的合作商店寄存行李，更能直接將行李直接送上飛機，令旅客省下拉行李到機場的力氣，及在機場排隊報到、託運的時間。

日媒《東海電視台》(東海テレビ)的報道，有份參與推行「空手觀光」計畫的中部國際機場，與名古屋鐵路合作「解放雙手的旅行」，旅客可以預先報到、登記行李託運，並在市區明鐵名古屋車站之合作商店寄存行李，行李就會直接被送上所搭乘的航班。這個計畫期望讓遊客空手前往機場，省去拖行李箱的勞累，也可以節省報到時間，並解決航空公司人力不足的問題。報道指出，經過商店託運的行李，會裝上GPS定位標籤，讓遊客能夠透過智能手機隨時查看行李位置資訊。

行李會裝上GPS定位標籤，讓遊客能夠透過智能手機隨時查看行李位置資訊。(YouTube) 行李就會直接被送上所搭乘的航班。(YouTube)

當局料「空手觀光」於大阪世博推行

「空手觀光」還在國內航班試運行中，有望能降低大眾運輸工具擁堵的狀況。據官方消息指出，這項計畫將於2024年舉辦的大阪世界博覽會上投入實際使用，相關APP也會結合當地觀光旅遊資訊，讓遊客能更輕鬆、無負擔地享受旅行。

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