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國際
2024-05-31 15:15:28

日本機場查背囊發現左輪手槍　被捕中國男：以為是玩具

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日本機場檢出背包藏左輪手槍　被捕中國男：以為是玩具

29日凌晨，日本警方宣布逮捕一名33歲中國男子，涉嫌在愛知縣的中部國際機場持槍。警方表示在檢查隨身行李時，在他的後背包搜出一把帶有旋轉彈匣的左輪手槍。

據日本警方透露，被捕中國男子張傳超今年33歲，沒有固定職業和住所。他稱自己因為在日本失業，找不到新工作，所以才決定回到中國。

網民：或是東南亞走私槍枝

29日下午他來到愛知縣的中部國際機場準備上機，卻在檢查隨身行李的關卡被攔了下來，因為海關在他的背包中掃描到可疑物品，一打開看竟然是一把手槍。

警方趕到後，確認他的背包外側口袋中放有一把帶有旋轉彈匣的左輪手槍，隨即以違反《槍刀法》當場逮捕他。被捕後張男供稱他不知情，並稱「我以為只是玩具槍」，不曉得竟然是真槍。

由於這把槍多處生鏽，而且已經沒有子彈，警方正進一步詳細調查槍枝的細節及來源。有中國網友稱，這把手槍看起來像是改裝過的金屬模型槍，槍管呈現六角形，可能是在東南亞走私的槍枝。

擁槍規定很嚴格

目前日本理論上禁止私人擁有槍枝，但若個人考取持槍證，就能合法擁有槍枝。但槍枝的種類有所限制，僅限獵槍（含霰彈槍）及空氣槍。而擁槍規定也很嚴格，得先進行背景調查，當然也不能有任何犯罪紀錄。

另外申請人還得獲得射擊協會推薦，並接受警方嚴格審查。一旦獲得槍枝，每年還得自主前往警局接受檢查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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