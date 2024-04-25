日本櫪木燒屍事件　兩死者疑在睇樓後遇害

日本櫪木縣的燒屍案再有新發展，警方相信女死者是男死者寶島龍太郎的56歲太太寶島幸子。而調查懷疑二人是在被帶到品川區的一個空置單位時，在物業的室內遇害。至於自首的男子平山綾拳供稱，自己是僱用了另外兩人處理屍體，並稱向他下指令的「大哥」是「恐怖的人」。 在櫪木縣那須町發現的燒屍案，日本媒體表示，女死者的身份經個多星期後，經過與家屬的DNA比對，相信是男死者寶島龍太郎妻子寶島幸子。根據法醫指出，女死者與男死者的屍體的分別，在於女死者不單止在頸部有被勒過的痕跡，頭部更有多處骨折，懷疑是被人用鈍器毆打造成。調查當局曾指，懷疑兇手對女死者的殺意更大。

女死者對店員要求比丈夫高 根據日本媒體報道，女死者的寶島幸子行事比丈夫的寶島龍太郎激進，曾因為拉客問題與鄰近食肆爭執，甚至因為移走別人店舖的廣告牌而引發訴訟。有店員透露，幸子曾經用雨傘襲擊其他店舖的店員，亦會用中文及韓語責罵他人甚至自己的店員。而她為了拉客，甚至走到別的店舖稱人家的食物不好吃，將客人拉走。亦有報道稱，女死者與丈夫對待員工態度也不同，女死者在店舖的擺設等都很講究，也令她在店時，店員會表現得嚴肅。 調查人員透露，寶島龍太郎夫婦在案發前的夜晚，曾與兩名熟人前往品川尋覓物業。二人乘坐的客貨車凌晨於一處物業附近下車，之後由平山委託的二人亦到達了物業附近，調查相信他們在單位內有與寶島夫婦接觸，並在物業的停車場內發現血跡。而與寶島夫婦一同到該單位的職員就表示，他與寶島夫婦看完物業離開後，他亦自行離開，而警方相信夫婦二人之後被由平山委託的兩人帶上由平山借出的私家車，並前往最後燒屍現場。