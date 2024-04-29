日本櫪木燒屍案再有男子落網　疑為案中主腦在沖繩機場準備潛逃

在東京上野經營食肆的入籍華人，與太太遭殺害後燒屍的案件，日本警方今日（29日）有突發的發展。疑為案中主謀的28歲男子，佐佐木光周日（28日）在沖繩那霸機場，準備飛往日本另一處地點前，在機場被警方拘捕。
這宗在日本受關注的謀殺案，55歲男死者的寶島龍太郎傳為入籍日本的華人，與56歲的太太寶島幸子在上野一帶經營多間飲食店，但被指經營手法霸道。二人在月中被帶到一個豪宅視察後，疑被人殺害。其後二人屍體被帶到櫪木縣的那須町河邊，被人燒屍。之後一名25歲男子的平山綾拳事後向警察自首，承認受一名「大哥」指使，購入包括汽油等物品準備處理屍體，而他之後再委託兩名熟人行兇。
已購機票準備逃往日本別處
日本媒體今日報道，警方表示拘捕了一名28歲男子的佐佐木光，報道指懷疑正是被稱為「大哥」的案件主腦。警方指佐佐木周日下午被發現身處沖繩，並已購入機票計劃前往日本國內的另一處，懷疑是準備逃走，於是在那霸機場將他拘捕，並將轉送到東京。
根據之前的調查指，平山與佐佐木在事發前的一日傍晚，在東京品川區的一間居酒屋會面，二人在5分鐘後離開居酒屋。平山在過去一直未有透露佐佐木的名字，只稱表示當日與主腦在一間居酒屋會面，並稱為「大哥」，又指對方是「可怕的人」。警方仍在調查有關的殺人動機，以及追緝在櫪木縣現場燒屍的疑兇。