日本櫪木燒屍案再有男子落網　疑為案中主腦在沖繩機場準備潛逃

在東京上野經營食肆的入籍華人，與太太遭殺害後燒屍的案件，日本警方今日（29日）有突發的發展。疑為案中主謀的28歲男子，佐佐木光周日（28日）在沖繩那霸機場，準備飛往日本另一處地點前，在機場被警方拘捕。

這宗在日本受關注的謀殺案，55歲男死者的寶島龍太郎傳為入籍日本的華人，與56歲的太太寶島幸子在上野一帶經營多間飲食店，但被指經營手法霸道。二人在月中被帶到一個豪宅視察後，疑被人殺害。其後二人屍體被帶到櫪木縣的那須町河邊，被人燒屍。之後一名25歲男子的平山綾拳事後向警察自首，承認受一名「大哥」指使，購入包括汽油等物品準備處理屍體，而他之後再委託兩名熟人行兇。