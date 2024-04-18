日本櫪木燒屍案死者上野擁14店舖　疫後急速擴張

日本櫪木縣那須町在周二（16日）發現兩具屍體被燒焦的案件，日本警方在今日（18日）於找到男死者寶島龍太郎在周一（15日）現身的影片，而傳媒調查後發現死者在東京都的上野擁有多間店舖，而且他在疫情後借其他經營者倒閉而逆市擴張，更佔據了當地一定範圍，更被透露曾與其他店舖有爭執。警方就表示，目前有多人懷疑涉及事件。
日本警方在周二接到報案，指於櫪木縣的一處叢林，發現兩具被燒焦屍體，其中一具遺體，證實是55歲的死者寶島龍太郎，而另一具則是年約40多至60多歲的女死者。二人被發現時雙手遭綑綁，臉上亦有膠布的痕跡。在周三（17日）經過解剖後，證實兩人都是頸部受壓後窒息致死，至於女死者的頭蓋骨亦有骨折。
日本媒體就發現，男死者寶島龍太郎在東京上野一帶經營多間烤肉店以及居酒屋等，而且由於店舖密集，該處更有「寶島路」之稱。媒體根據其公司網站，指他至少當地擁有14間店舖，當中包括從中國及南韓進口食材及成衣等雜貨，又不時會與鄰近店舖發生爭執。而報道又指，附近店舖職員表示，寶島在疫情後的擴張迅速，被指藉鄰近店舖倒閉後就隨即進佔。
警方又發現，寶島在屍體發現前的一日，即周一的晚上9時15分，在上野所在的台東區，被當地的閉路電視拍到其仍然在生的片段。估計他是在周一晚至周二的凌晨期間遇害。而警方亦透露，除了自願與警方聯絡的一名20多歲男子之外，相信還有多人涉案。