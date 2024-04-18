日本櫪木燒屍案死者上野擁14店舖　疫後急速擴張

日本櫪木縣那須町在周二（16日）發現兩具屍體被燒焦的案件，日本警方在今日（18日）於找到男死者寶島龍太郎在周一（15日）現身的影片，而傳媒調查後發現死者在東京都的上野擁有多間店舖，而且他在疫情後借其他經營者倒閉而逆市擴張，更佔據了當地一定範圍，更被透露曾與其他店舖有爭執。警方就表示，目前有多人懷疑涉及事件。

日本警方在周二接到報案，指於櫪木縣的一處叢林，發現兩具被燒焦屍體，其中一具遺體，證實是55歲的死者寶島龍太郎，而另一具則是年約40多至60多歲的女死者。二人被發現時雙手遭綑綁，臉上亦有膠布的痕跡。在周三（17日）經過解剖後，證實兩人都是頸部受壓後窒息致死，至於女死者的頭蓋骨亦有骨折。