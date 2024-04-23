日本櫪木燒屍案死者傳為入籍華人　疑涉食肆經營糾紛

日本櫪木縣那須町在上星期發生的燒屍案，日本媒體繼續對有關死者的身份及自首男子進行追查。其中有雜誌指，55歲的死者寶島龍太郎其實並非日本人，而是移民後歸化日本的華人，並懷疑事件可能與寶島的經營手法及與其他在上野的食肆糾紛有關。 這宗在日本受關注的命案，不少人對行兇手法及警察的處理有所質疑，當中包括當地警方至今未有公布女死者的身份及名字，僅知道男死者是55歲的寶島龍太郎。而女死者的死因，除了同被指為窒息致死外，頭部有多處被襲擊造死頭蓋骨的破裂，懷疑疑兇對女死者的殺意比對寶島更強烈。

調查人員質疑犯案手法不像日本人 日本雜誌《FLASH》的報道指出，調查人員認為，死者雙手被綑綁，頭部再被套上膠袋等，似是有計劃行兇，同時又備上電油等易燃物，估計是有多人策劃事件。而且調查方面指，利用膠帶及索帶的綑綁以及燒屍的方法，並不是日本慣常的行兇方式，懷疑與中國人組織或接近黑社會組織有關。 報道指出死者的寶島龍太郎，是來自中國的歸化日本人，在上野多處開設食肆，然而又不跟從商店街的垃圾管理規範，把垃圾放進膠桶棄置，並造成周圍衛生環境欠佳。加上寶島的經營方式過於橫蠻，甚至有走到別家店舖挖走客人，因此不時與鄰近的商戶造成爭執。而報道指，因為寶島是來自中國，故他的店也僱用不少華人。其他日本媒體亦曾報道，寶島的公司辦公室位處於華人商舖集中的大樓，更有「上野的九龍城」之稱，而寶島與妻子及其20多歲的女兒，也住在距離其食肆附近約20分鐘路程的大樓內。